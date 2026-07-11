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11 Iulie 2026, 11:13
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Vasile Tofan, desemnat oficial de Maia Sandu pentru funcția de prim-ministru

Igor Grosu a declarat că i-a propus oficial președintei Maia Sandu candidatura lui Vasile Tofan, care „se bucură de susținerea întregii echipe”.

Vasile Tofan, desemnat oficial de Maia Sandu pentru funcția de prim-ministru.
Vasile Tofan, desemnat oficial de Maia Sandu pentru funcția de prim-ministru.

La întâlnirea PAS cu Vasile Tofan au participat și miniștri, a declarat Igor Grosu, după ce partidul i-a propus Maiei Sandu să-l desemneze pe omul de afaceri în funcția de prim-ministru. Potrivit președintelui Parlamentului, șefa statului a luat act de această inițiativă.

„Am venit și am propus candidatura domnului Vasile Tofan. El beneficiază de sprijinul complet al fracțiunii, sprijinul întregii echipe. Președintele a luat act de propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate”, a spus Grosu.

Vasile Tofan a declarat că pentru el va fi o onoare să fie prezent la Președinție. El a subliniat că va lucra la restabilirea încrederii cetățenilor și la reforme.

„Nu percep această numire ca pe o realizare personală, ci ca pe o mare responsabilitate. Voi începe imediat munca și voi face tot posibilul să justific așteptările cetățenilor Republicii Moldova.

Prioritatea noastră este să recâștigăm încrederea oamenilor prin curaj, reforme și rezultate concrete. Nu vom reuși fără o economie puternică, care se construiește la nivel local, împreună cu antreprenorii.

Guvernarea țării este o muncă de echipă. În mine veți găsi un aliat în promovarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Aceasta este șansa noastră”, a menționat Tofan.

Vasile Tofan a fost oficial propus candidat la funcția de prim-ministru. Tofan are la dispoziție 15 zile pentru a solicita votul Parlamentului pentru învestirea Guvernului.

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