Tofan, propus de PAS pentru funcția de prim-ministru, nu a fost implicat anterior în politică.

Vasile Tofan este investitor cu experiență internațională în management și afaceri în Europa și SUA.

Tofan este partener senior și membru al Comitetului de investiții al Horizon Capital. S-a alăturat companiei în 2012 și este implicat în special în investițiile din domeniul tehnologiei și al bunurilor de consum, transmite tv8.md.

Anterior, a lucrat la Amsterdam în calitate de consultant pentru Monitor Group, companie devenită ulterior parte a Deloitte. A fost implicat în proiecte din domeniile tehnologiei, sănătății și bunurilor de larg consum, desfășurate inclusiv în România, Rusia, Nigeria și Slovacia.

Ulterior, a activat la Philips, unde a lucrat la proiecte de dezvoltare a afacerilor, fuziuni și achiziții.

Tofan a absolvit programele de licență și master în management public la Universitatea Erasmus din Rotterdam. Deține și master în administrarea afacerilor, absolvit la Harvard Business School.

În perioada studiilor la Harvard, a fondat și a condus compania Ovuline, devenită ulterior Ovia Health, o platformă digitală dedicată planificării familiale, sarcinii și îngrijirii copiilor. Compania a fost cumpărată în 2021 de gigantul american Labcorp, însă valoarea tranzacției nu a fost făcută publică.

În Republica Moldova, Vasile Tofan a condus investițiile Horizon Capital în Purcari Wineries, Glass Container Company și Maib. În prezent, este membru al Consiliului de Supraveghere al Maib, funcție în care a fost numit în 2018.

Timp de mai mulți ani, el a făcut parte și din conducerea Purcari Wineries. Tofan a demisionat din Consiliul de Administrație al companiei în decembrie 2025, după schimbarea structurii acționariatului și a conducerii grupului.

Potrivit informațiilor publicate de maib, Vasile Tofan mai face parte din structurile de conducere ale Camerei de Comerț Americane din Moldova, Fundației Startup Moldova. De asemenea, este membru al Consiliului consultativ al companiei IT Intellias.