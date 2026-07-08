Târg Național de Covoare și Mobilă la Moldexpo în perioada 9–14 iulie Ⓟ

În perioada 9–14 iulie, la Moldexpo, vizitatorii sunt invitați la Târgul Național de Covoare și Mobilă, un eveniment dedicat celor care vor să-și amenajeze casa cu stil, confort și prețuri avantajoase.

Vino la Moldexpo și descoperă într-un singur loc covoare și mobilă pentru orice interior!

Vizitatorii vor putea alege dintr-o gamă largă de produse pentru casă: covoare moderne, clasice și tradiționale, precum și mobilier potrivit pentru living, dormitor, bucătărie sau alte spații ale locuinței.

Alege covorul potrivit pentru casa ta și profită de ofertele pregătite special pentru perioada târgului!

Covoarele vor fi disponibile în diverse modele, dimensiuni, culori și texturi, de la stil modern și minimalist până la modele tradiționale și elegante.

Cumpără covoare de minimum 2900 lei și primește cadouri garantate!

Organizatorii au pregătit cadouri pentru cumpărătorii care procură covoare în valoare de minimum 2900 lei, 5800 lei și 11600 lei.

Participă la tombolă și intră în cursa pentru Marele Premiu: un Automobil!

Toți cei care cumpără covoare de minimum 2900 lei intră automat în tombola târgului, unde vor fi oferite 50 de super premii, iar Marele Premiu este un Automobil.

Înghețată gratis pentru toți vizitatorii!

Târgul este gândit ca o experiență pentru întreaga familie, nu doar ca un eveniment de cumpărături.

Zonă FOOD cu bucate tradiționale, muzică și dispoziție bună!

La Moldexpo va fi amenajată o zonă specială de relaxare, cu frigărui, plăcinte, mici, băuturi răcoritoare, muzică și dispoziție bună.

Vino pentru oferte, rămâi pentru atmosferă!

Vizitatorii vor putea compara modele, cere recomandări, cumpăra avantajos și se vor bucura de o atmosferă de sărbătoare.

Planifică-ți vizita între 9 și 14 iulie și vino la Moldexpo!

Nu rata evenimentul verii pentru casa ta!