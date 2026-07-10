Straus împlinește 12 ani și transformă fiecare livrare într-o surpriză Ⓟ

Dacă fiecare comandă ți-ar aduce un premiu? De ziua sa, Straus face exact asta. Cu ocazia aniversării de 12 ani, livrarea este gratuită toată ziua iar fiecare comandă vine cu un card răzuibil câștigător.

Cu ocazia aniversării de 12 ani, Straus pregătește o campanie specială dedicată tuturor celor care iubesc comenzile rapide și mâncarea bună. Pe 12 iulie, fiecare comandă vine cu livrare gratuită și un card răzuibil câștigător

Regula jocului e simplă

Doar pe 12 iulie

Comandă prin aplicația sau site-ul Straus.

Primește cardul răzuibil împreună cu livrarea.

Răzuiește și descoperă premiul.

Ia o monedă și descopera

Bănuțul de Aur — premiu în valoare de 1.000 MDL

— premiu în valoare de 1.000 MDL Free Delivery — o lună întreagă în care livrarea nu mai e o grijă;

— o lună întreagă în care livrarea nu mai e o grijă; Coduri promoționale — cu reduceri la restaurante

12 ani în care ați fost alături de noi

În spatele fiecărei livrări se află o poveste începută acum 12 ani. Mii de clienți, milioane de kilometri parcurși de curieri și sute de restaurante care au ales să crească alături de Straus.

De aceea, aniversarea din acest an nu este despre noi, ci despre cei care au făcut posibilă această călătorie.

Pe 12 iulie spunem „Mulțumim!” într-un mod diferit: transformăm fiecare comandă într-un motiv de bucurie.

Așa că, dacă plănuiai să comanzi pizza, sushi, burgeri sau desertul preferat, acum ai încă un motiv să o faci.

Comandă. Răzuiește. Câștigă. Pentru că de ziua Straus, surprizele sunt incluse în fiecare livrare.

Abonați-vă la rețelele noastre sociale, avem conținut interesant și publicăm constant promoții pentru Dvs. !