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straus
10 Iulie 2026, 16:30
4 693
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Straus împlinește 12 ani și transformă fiecare livrare într-o surpriză Ⓟ

Dacă fiecare comandă ți-ar aduce un premiu? De ziua sa, Straus face exact asta. Cu ocazia aniversării de 12 ani, livrarea este gratuită toată ziua iar fiecare comandă vine cu un card răzuibil câștigător.

Straus împlinește 12 ani și transformă fiecare livrare într-o surpriză

Cu ocazia aniversării de 12 ani, Straus pregătește o campanie specială dedicată tuturor celor care iubesc comenzile rapide și mâncarea bună. Pe 12 iulie, fiecare comandă vine cu livrare gratuită și un card răzuibil câștigător

Regula jocului e simplă
Doar pe 12 iulie

Straus împlinește 12 ani și transformă fiecare livrare într-o surpriză

Ia o monedă și descopera

  • Bănuțul de Aur  premiu în valoare de 1.000 MDL
  • Free Delivery — o lună întreagă în care livrarea nu mai e o grijă;
  • Coduri promoționale  cu reduceri la restaurante 

12 ani în care ați fost alături de noi

În spatele fiecărei livrări se află o poveste începută acum 12 ani. Mii de clienți, milioane de kilometri parcurși de curieri și sute de restaurante care au ales să crească alături de Straus.

De aceea, aniversarea din acest an nu este despre noi, ci despre cei care au făcut posibilă această călătorie.

Pe 12 iulie spunem „Mulțumim!” într-un mod diferit: transformăm fiecare comandă într-un motiv de bucurie.

Așa că, dacă plănuiai să comanzi pizza, sushi, burgeri sau desertul preferat, acum ai încă un motiv să o faci.

Comandă. Răzuiește. Câștigă. Pentru că de ziua Straus, surprizele sunt incluse în fiecare livrare.

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Straus împlinește 12 ani și transformă fiecare livrare într-o surprizăStraus împlinește 12 ani și transformă fiecare livrare într-o surprizăStraus împlinește 12 ani și transformă fiecare livrare într-o surpriză
Sursă
straus
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