Pentagonul a publicat noi documente despre OZN-uri.

Aceasta este deja a patra serie de documente desecretizate privind fenomenele anormale neidentificate, sau OZN-uri, publicată în cadrul inițiativei administrației Trump privind asigurarea transparenței.

Ultimul lot este mai mic decât cele anterioare, emise pe 8 mai, 22 mai și 12 iunie, și constă din 40 de fișiere, inclusiv 14 documente, 19 înregistrări video și mai multe înregistrări audio de la instituții precum Pentagonul, NASA, CIA, FBI și Ministerul Energiei, transmite focus.ua.

„Ministerul Apărării și partenerii noștri din alte instituții lucrează activ la următoarea publicare a fișierelor referitoare la OZN-uri”, a declarat reprezentantul Pentagonului Sean Parnell.

Printre cele mai remarcabile documente se numără înregistrările conferinței Comisiei pentru Energie Atomică din 1949 de la Los Alamos, New Mexico, unde oficialii federali s-au adunat pentru a studia rapoartele despre misterioasele „bile verzi de foc” observate în apropierea laboratorului la începutul Războiului Rece. Conform documentelor, cercetătorii nu au ajuns la un consens privind cauzele acestor observații, deși una dintre teoriile principale sugera că ar fi fost meteori care intrau în atmosfera Pământului sub un unghi mic.

Materialele recent declasificate includ, de asemenea, schițe ale unor obiecte neobișnuite realizate manual de martori și rapoarte de investigație care documentează observații pe care autoritățile nu le-au putut explica din cauza limitărilor sau lipsei de dovezi convingătoare.

De asemenea, în documentele declasificate se regăsesc imagini militare în infraroșu care arată semnături termice neidentificate captate de senzorii departamentului apărării, precum și fotografii realizate în timpul misiunii navetei spațiale Columbia a NASA în 1996, care surprind un obiect neidentificat pe orbita joasă a Pământului. Potrivit oficialilor, astronauții au făcut o serie de trei fotografii ale acestui obiect în timpul misiunii STS-80, desfășurată între 19 noiembrie și 7 decembrie 1996.

Oficialii au subliniat că aceste cazuri rămân clasificate ca „nerezolvate” deoarece anchetatorii nu au avut suficiente informații pentru a determina o explicație finală, nu pentru că ar fi legate de activitate extraterestră.