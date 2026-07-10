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focus.ua logofocus
10 Iulie 2026, 21:00
3 496
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Charlize Theron i-a surprins pe fani cu aspectul său fizic

Actrița americană Charlize Theron, în vârstă de 50 de ani, își promovează intens noul film „Odiseea”, în care interpretează rolul puternicei vrăjitoare antice grecești Circe (Kirke).

Charlize Theron i-a surprins pe fani cu aspectul său fizic.
Charlize Theron i-a surprins pe fani cu aspectul său fizic.

La una dintre premiere, camerele au surprins-o pe vedetă, iar ulterior utilizatorii au început să discute despre slăbirea sa accentuată, scrie focus.ua.

Fanii actriței au presupus că aceasta folosește injecții populare pentru slăbit. „Ozempic a găsit încă o fată”, a scris una dintre utilizatoare pe X.

În comentarii a izbucnit o discuție:

„Sincer întreb, ce i s-a întâmplat?”

„Nu este Ozempic. Este rezultatul antrenamentelor zilnice corecte și al alimentației sănătoase.”

„Stați puțin, cine este aceasta? Pentru o secundă am crezut că este Charlize Theron, dar acest lucru este imposibil.”

„Să-ți fie rușine de propriul corp nu este ceva necesar. Charlize a jucat roluri memorabile, a atras atenția asupra unor probleme dificile și și-a construit o carieră incredibilă, confruntându-se cu standardele imposibile de la Hollywood. Ea continuă să impresioneze, iar talentul și forța nu dispar odată cu mărimea rochiei. Haideți să susținem femeile.”

„Sunteți siguri că este vorba despre Ozempic sau pur și simplu este bolnavă?”

„Eleganță scheletică. Cine are nevoie de mâncare când ai contracte?”

Sursă
focus.ua logofocus
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