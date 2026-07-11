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bani.md logobani
11 Iulie 2026, 08:00
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Gazul, produsele petroliere și automobilele au devenit principalele categorii de import ale R. Moldova

Republica Moldova a importat mărfuri în valoare totală de 101 miliarde de lei în primele șase luni ale anului 2026.

Gazul, produsele petroliere și automobilele au devenit principalele categorii de import ale R. Moldova.
Gazul, produsele petroliere și automobilele au devenit principalele categorii de import ale R. Moldova.

Gazele naturale au rămas cel mai valoros produs adus din străinătate, potrivit datelor publicate de Serviciul Vamal, transmite bani.md.

Conform instituției, importurile de gaze naturale au însumat 12 miliarde de lei în perioada ianuarie–iunie și reprezintă cea mai mare categorie de mărfuri introduse în țară.

Pe locul al doilea s-au situat produsele petroliere, cu importuri de 9 miliarde de lei, urmate de autoturisme, în valoare de 4,9 miliarde de lei.

În topul celor mai importate mărfuri se regăsesc și energia electrică, pentru care Republica Moldova a achitat 4,3 miliarde de lei, precum și medicamentele, cu importuri estimate la 2,9 miliarde de lei.

Topul celor mai valoroase importuri în primul semestru al anului 2026 este următorul: gaze naturale – 12 miliarde de lei, produse petroliere – 9 miliarde de lei, autoturisme – 4,9 miliarde de lei, energie electrică – 4,3 miliarde de lei, medicamente – 2,9 miliarde de lei.

Sursă
bani.md logobani
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