Geely Coolray cu garanție de 10 ani / 500.000 km — lider absolut al segmentului Ⓟ

Conform statisticilor interne privind înmatriculările de automobile noi în Republica Moldova, în prima jumătate a anului, 165 de clienți au ales modelul Geely Coolray.

În prezent, modelul GEELY Coolray este disponibil în stoc în două niveluri de echipare:

LUXURY — la prețul special de 16 880 $

— la prețul special de FLAGSHIP — la prețul special de 20 880 $

Unul dintre cele mai importante avantaje ale modelului este programul de garanție unic pe piață. Pentru primul proprietar al modelului GEELY Coolray este oferită o garanție de 10 ani sau 500 000 km pentru motor și transmisie. Un asemenea angajament depășește cu mult standardele obișnuite ale industriei și reprezintă o confirmare solidă a fiabilității grupului motopropulsor, oferind proprietarului siguranță și încredere pe termen lung în exploatarea automobilului.

Caracterul dinamic al modelului GEELY Coolray este susținut de un motor modern turbo 1.5 TD, care dezvoltă 174 CP și un cuplu maxim de 290 Nm, cuplat la o transmisie automată DCT cu 7 trepte de înaltă eficiență. Accelerația de la 0 la 100 km/h este realizată în doar 7,6 secunde, iar cele patru moduri de rulare — Eco, Comfort, Sport și Smart — permit adaptarea comportamentului automobilului la intensitatea traficului, condițiile de drum și preferințele fiecărui șofer.

Dimensiunile compacte ale caroseriei, combinate cu direcția precisă și suspensia atent calibrată, asigură un comportament stabil și previzibil în cele mai diverse condiții de drum. În mediul urban, Coolray impresionează prin manevrabilitate și ușurință în utilizare, iar pe traseele extraurbane oferă stabilitate, reacții precise și un nivel ridicat de confort chiar și la viteze de autostradă.

Interiorul este conceput într-o arhitectură digitală modernă, în care toate funcțiile esențiale sunt integrate în jurul ecranului multimedia HD de 14,6 inci Flyme Auto și al panoului de bord complet digital. În funcție de nivelul de echipare, sunt disponibile plafon panoramic, încărcare wireless pentru smartphone, sistem de camere 540° cu funcția „șasiu transparent”, precum și pachetul de sisteme inteligente de asistență a șoferului ADAS, care include pilot automat adaptiv, sistem de menținere a benzii de circulație și frânare automată de urgență.

Prin toate aceste avantaje, GEELY Coolray reprezintă cea mai rațională alegere în segmentul crossoverelor compacte, reunind avantajele apreciate de șoferii moderni:

prețuri speciale: LUXURY – 16 880 $, FLAGSHIP – 20 880 $;

garanție de 10 ani sau 500 000 km pentru motor și transmisie, valabilă pentru primul proprietar;

motor turbo de 174 CP, asociat unei transmisii automate DCT cu 7 trepte;

gamă extinsă de tehnologii digitale și sisteme inteligente de siguranță activă;

manevrabilitate excelentă și un nivel ridicat de confort atât în oraș, cât și în călătoriile pe distanțe lungi;

deservire în rețeaua oficială de dealeri GEELY Moldova, conform standardelor și reglementărilor producătorului.

Aflați mai multe despre GEELY Coolray, condițiile speciale de achiziție și programați un test-drive la dealerul oficial GEELY Moldova.

📍 mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 14

📞 022 809 350

Mai multe informații despre GEELY și gama de modele disponibilă în Republica Moldova găsiți pe site-ul www.geely.md.