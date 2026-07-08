iAsig: Pleci cu mașina prin Europa — vinietele pentru nouă țări într-o singură aplicație Ⓟ

În sezonul estival, mulți șoferi din Republica Moldova pornesc cu automobilul spre litoralul bulgăresc, Grecia sau Europa de Vest.

În funcție de traseu, aceștia pot traversa mai multe țări, fiecare cu propriul sistem de taxare rutieră, propriile perioade de valabilitate și propriile reguli de cumpărare.

O vinietă omisă poate ajunge să coste mult mai mult decât toate taxele de drum ale călătoriei.

Cât poate costa lipsa unei viniete în 2026

În multe state europene, verificarea se face electronic, prin sisteme care citesc automat numerele de înmatriculare. Astfel, lipsa unei viniete valabile poate fi constatată fără ca automobilul să fie oprit în trafic.

În funcție de țară, sancțiunile pot varia de la câteva zeci la câteva sute de euro.

Prin comparație, vinietele pentru perioade scurte costă, în majoritatea acestor țări, de la câțiva euro până la câteva zeci de euro. Diferența dintre cumpărarea vinietei înainte de plecare și omiterea acesteia poate fi considerabilă.

Fiecare țară are propriul sistem

Până acum, un șofer din Republica Moldova trebuia să identifice separat platforma fiecărei țări, să selecteze categoria corectă a vehiculului, să introducă numărul de înmatriculare și să verifice perioada de valabilitate.

O altă variantă era cumpărarea vinietei de la benzinării sau de la punctele de vânzare din apropierea frontierelor, uneori după mai multe ore petrecute la volan.

Viniete pentru șapte țări europene, într-o singură aplicație

iAsig și-a extins gama de servicii și permite acum cumpărarea vinietelor pentru:

Bulgaria;

Ungaria;

Cehia;

Slovenia;

Slovacia;

Austria;

Elveția.

În aceeași aplicație sunt disponibile și Rovinieta pentru România, precum și Vinieta-MD, necesară automobilelor cu numere străine care circulă pe teritoriul Republicii Moldova.

Procesul se desfășoară integral online. Utilizatorul selectează țara și perioada de valabilitate, introduce datele automobilului, efectuează plata și primește confirmarea în format electronic.

Vinietele electronice sunt asociate numărului de înmatriculare, astfel încât nu este necesară lipirea unui sticker pe parbriz.

Este important ca numărul de înmatriculare, țara de înregistrare, categoria vehiculului și data de început a valabilității să fie verificate atent înainte de efectuarea plății. Datele introduse greșit pot face vinieta nevalabilă.

Exemple pentru traseele frecvent utilizate

Pentru traseul Chișinău - litoralul bulgăresc, un automobil înmatriculat în Republica Moldova are nevoie de Rovinieta pentru România și de vinieta pentru Bulgaria.

Pentru traseul Chișinău - Viena, în funcție de ruta aleasă, pot fi necesare Rovinieta, vinieta pentru Ungaria și vinieta pentru Austria.

Toate aceste documente pot fi cumpărate înainte de plecare, fără opriri suplimentare la punctele de vânzare din apropierea frontierelor și fără utilizarea mai multor platforme.

Nu doar viniete

Vinietele europene completează serviciile auto și de asigurare deja disponibile prin iAsig.

Din aceeași platformă pot fi perfectate:

asigurarea obligatorie RCA;

Cartea Verde pentru călătoriile cu automobilul în străinătate;

asigurarea medicală de călătorie;

asistența rutieră în Europa;

Rovinieta și Vinieta-MD.

Utilizatorii pot compara ofertele disponibile, pot selecta produsul potrivit, pot achita online și pot primi documentele în format electronic, fără vizite la oficiile companiilor de asigurări.

Checklist înainte de plecare

Înaintea unei călătorii cu automobilul prin Europa, șoferii ar trebui să verifice:

valabilitatea Cărții Verzi pentru întreaga perioadă a călătoriei;

vinietele necesare pentru fiecare țară tranzitată;

asigurarea medicală de călătorie;

existența unei soluții de asistență rutieră, mai ales pentru traseele lungi;

corectitudinea numărului de înmatriculare și a datei de activare înscrise pe fiecare vinietă.

Serviciile sunt disponibile în aplicația iAsig pentru iOS și Android, precum și online, pe platforma iAsig.