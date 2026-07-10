Tofan: Voi dedica toată energia pentru ca țara să reușească.

Vasile Tofan a comentat candidatura sa din partea PAS pentru funcția de prim-ministru. El a declarat că acceptă această candidatură „cu mare responsabilitate” și consideră aderarea Moldovei la UE o șansă istorică.

Potrivit lui Tofan, țara are acum oportunitatea „de a construi un viitor european și liber” și nu trebuie să rateze acest moment, transmite rupor.md.

„Înțeleg și gravitatea momentului, dar și perspectiva reală de a duce Moldova unde trebuia să fie acum 20 de ani. Nu avem dreptul să ratăm această oportunitate istorică. Voi dedica toată energia, tot ce am învățat și cunosc pentru ca țara să reușească și să îndeplinim așteptările cetățenilor”, a scris Tofan.

El a declarat, de asemenea, că obiectivele sale coincid cu prioritățile președintei Maia Sandu și cu discuțiile din fracțiunea PAS.

Dintre aceste obiective, Tofan a menționat semnarea acordului de aderare la UE în 2028, „curățarea, eficientizarea și întărirea instituțiilor”, precum și dezvoltarea economică pentru creșterea bunăstării cetățenilor.