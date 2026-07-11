Detalii despre tragedia cu doi copii din Bălți: Fetița decedată a încercat să-și salveze fratele.

O tragedie s-a produs într-o gospodărie din municipiul Bălți, unde o fetiță de 11 ani a murit electrocutată încercând să-și salveze fratele de 7 ani.

Potrivit datelor preliminare, cauza incidentului a fost un prelungitor defect, transmite tvn.md.

Potrivit rudelor, băiatul ar fi călcat pe cablu, iar sora lui ar fi încercat să-l tragă, moment în care a fost lovită de curent. Fata a murit la fața locului, iar fratele ei a fost transportat în stare gravă la Spitalul Clinic Bălți și internat în secția de terapie intensivă.

Vecinii familiei au povestit că au aflat despre cele întâmplate după sosirea ambulanței și a Poliției.

„Când a venit ieri ambulanța și poliția am aflat, mereu îi vedeam pe aici. Familie foarte bună și copiii. Nu pot până când (să vorbesc cu rudele), ei așa de tare au plâns noaptea, eu singură nu am dormit așa de multă lume era, este strașnic”, spune o vecină.

Locuitorii din zonă mai spun că familia avea mereu grijă de copii.

„Sunt o familie bună, s-a întâmplat o nenorocire, ea are grijă de copii, îi îmbracă, hrănește, întotdeauna la magazin cumpără produse alimentare bune. Vecinii mi-au zis că au fost electrocutați. O tragedie foarte mare”, a povestit una dintre locuitoare.

Potrivit oamenilor, copiii erau liniștiți și bine crescuți.

„Sunt foarte cuminți, ei așa chiar dacă sunt din comunitatea romă, dar foarte cuminți. Tragedie, fetița foarte cuminte și așa frumoasă, dragă”, remarcă locuitorii.

Rudele spun că bunica a fost cea care tras semnalul de alarmă, părinții în acel timp nu se aflau acasă.

„Cumătru meu. Au fost curentați. Stăteau pe pat și băiatul a pus piciorul pe cablu și fata a vrut să-l tragă și tot curentul a mers spre fată și ea a decedat. Părinții sunt în șoc. Ei nu erau acasă”, a povestit un membru al familiei.

Băiatul de șapte ani a fost transportat la Spitalul Clinic Bălți și internat de urgență în secția de terapie intensivă. Medicii spun că starea copilului este gravă, dar stabilă.

„La ora 17:40 la Spitalul Clinic Bălți a fost transportat în stare gravă un minor de șapte ani, electrocutat cu șoc prin undă electrică, de urgență a fost internat la terapia intensivă. În prezent se află în stare gravă, dar stabilă”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Spitalului Clinic din Bălți, Andreea Galici.

Poliția desfășoară cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia.

Părinții și îngrijitorii sunt îndemnați să supravegheze permanent copiii, să nu le permită să utilizeze aparate electrice fără supravegherea unui adult și să înlocuiască imediat echipamentele electrice deteriorate sau defecte.