Festivalul „La Plăcinte” – Ritm, gust și voie bună Ⓟ

Festivalul „La Plăcinte”– invită întreaga țară la cel mai mare festival dedicat tradițiilor, culturii și gastronomiei moldovenești.

Pe 8 și 9 august, în Grădina Botanică din Chișinău, Festivalul „La Plăcinte” se va transforma într-un adevărat sat moldovenesc, unde tradițiile autentice, muzica live, bucatele tradiționale și activitățile pentru toată familia se vor împleti într-o experiență unică.

Două zile de concerte spectaculoase cu cei mai îndrăgiți artiști autohtoni:

8 august 2026

1. Cleopatra și Pavel Stratan

2. Pasha Parfeni

3. Fuego

4. Gabriel Nebunu

5. Adriana Ochișanu

6. Megamix Moldovenesc



9 august 2026

1. Satoshi

2. Akord

3. Ionel Istrati

4. Nelly Ciobanu

5. Megamix Moldovenesc

Obiceiuri și tradiții autentice:

Cea mai mare „Babă Neagră” / Trânta „Berbecului” / Zdrobirea strugurilor / Reinterpretarea Nunții Moldovenești / Competiții culinare „Secretul Plăcintei”.



Târgul meșterilor și producătorilor locali:

Meșteșugari și artizani populari / Producători locali / Fermieri din regiunile țării.

Zona Family - Ateliere și activități distractive:

Spațiu mare cu Terenuri de joacă / Ateliere pentru copii și adulți / Ștafete și concursuri / Karaoke și povești în aer liber / Zoo.

Gastronomie moldovenească:

Plăcinte și învârtite tradiționale / Grătare și bucate autentice / Deserturi și înghețată / Băuturi răcoritoare și vinuri locale.

Dress Code: Ie, port moldovenesc sau haine albe – fă parte din atmosfera autentică a festivalului!

Orgnizator: rețeaua de restaurante „La Plăcinte”

În parteneriat cu: Purcari, Coca-Cola, Bere Chișinau, Andy’s, Ciao Cacao, Gustland, Lake House, Il Forno.





Bilete:

Bilet 1 zi - 100 lei

Abonament 2 zile - 150 lei

Abonament Family 1 zi - 250 lei

Abonament Family 2 zile - 450 lei

( 2 adulti + 2 copii până la 12 ani)



Rezervă-ți biletul acum pe www. iticket.md sau pe www.laplăcinte.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii!