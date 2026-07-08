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laplacinte
8 Iulie 2026, 08:00
12 636
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Festivalul „La Plăcinte” – Ritm, gust și voie bună Ⓟ

Festivalul „La Plăcinte”– invită întreaga țară la cel mai mare festival dedicat tradițiilor, culturii și gastronomiei moldovenești.

Pe 8 și 9 august, în Grădina Botanică din Chișinău, Festivalul „La Plăcinte” se va transforma într-un adevărat sat moldovenesc, unde tradițiile autentice, muzica live, bucatele tradiționale și activitățile pentru toată familia se vor împleti într-o experiență unică.

Două zile de concerte spectaculoase cu cei mai îndrăgiți artiști autohtoni:

8 august 2026
1. Cleopatra și Pavel Stratan
2. Pasha Parfeni
3. Fuego
4. Gabriel Nebunu
5. Adriana Ochișanu
6. Megamix Moldovenesc

9 august 2026
1. Satoshi
2. Akord
3. Ionel Istrati
4. Nelly Ciobanu
5. Megamix Moldovenesc

Obiceiuri și tradiții autentice:
Cea mai mare „Babă Neagră” / Trânta „Berbecului” / Zdrobirea strugurilor / Reinterpretarea Nunții Moldovenești / Competiții culinare „Secretul Plăcintei”.

Târgul meșterilor și producătorilor locali:
Meșteșugari și artizani populari / Producători locali / Fermieri din regiunile țării.

Zona Family - Ateliere și activități distractive:
Spațiu mare cu Terenuri de joacă / Ateliere pentru copii și adulți / Ștafete și concursuri / Karaoke și povești în aer liber / Zoo.

Gastronomie moldovenească:
Plăcinte și învârtite tradiționale / Grătare și bucate autentice / Deserturi și înghețată /  Băuturi răcoritoare și vinuri locale.

Dress Code: Ie, port moldovenesc  sau haine albe – fă parte din atmosfera autentică a festivalului!

Orgnizator: rețeaua de restaurante „La Plăcinte”
În parteneriat cu:  Purcari, Coca-Cola, Bere Chișinau,  Andy’s, Ciao Cacao, Gustland, Lake House, Il Forno.


Bilete:
Bilet 1 zi - 100 lei
Abonament 2 zile - 150 lei
Abonament Family 1 zi - 250 lei
Abonament Family 2 zile - 450 lei
( 2 adulti + 2 copii până la 12 ani)


Rezervă-ți biletul acum pe www. iticket.md  sau pe  www.laplăcinte.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii!

Sursă
laplacinte
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