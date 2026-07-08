Festivalul „La Plăcinte” – Ritm, gust și voie bună Ⓟ
Festivalul „La Plăcinte”– invită întreaga țară la cel mai mare festival dedicat tradițiilor, culturii și gastronomiei moldovenești.
Pe 8 și 9 august, în Grădina Botanică din Chișinău, Festivalul „La Plăcinte” se va transforma într-un adevărat sat moldovenesc, unde tradițiile autentice, muzica live, bucatele tradiționale și activitățile pentru toată familia se vor împleti într-o experiență unică.
Două zile de concerte spectaculoase cu cei mai îndrăgiți artiști autohtoni:
8 august 2026
1. Cleopatra și Pavel Stratan
2. Pasha Parfeni
3. Fuego
4. Gabriel Nebunu
5. Adriana Ochișanu
6. Megamix Moldovenesc
9 august 2026
1. Satoshi
2. Akord
3. Ionel Istrati
4. Nelly Ciobanu
5. Megamix Moldovenesc
Obiceiuri și tradiții autentice:
Cea mai mare „Babă Neagră” / Trânta „Berbecului” / Zdrobirea strugurilor / Reinterpretarea Nunții Moldovenești / Competiții culinare „Secretul Plăcintei”.
Târgul meșterilor și producătorilor locali:
Meșteșugari și artizani populari / Producători locali / Fermieri din regiunile țării.
Zona Family - Ateliere și activități distractive:
Spațiu mare cu Terenuri de joacă / Ateliere pentru copii și adulți / Ștafete și concursuri / Karaoke și povești în aer liber / Zoo.
Gastronomie moldovenească:
Plăcinte și învârtite tradiționale / Grătare și bucate autentice / Deserturi și înghețată / Băuturi răcoritoare și vinuri locale.
Dress Code: Ie, port moldovenesc sau haine albe – fă parte din atmosfera autentică a festivalului!
Orgnizator: rețeaua de restaurante „La Plăcinte”
În parteneriat cu: Purcari, Coca-Cola, Bere Chișinau, Andy’s, Ciao Cacao, Gustland, Lake House, Il Forno.
Bilete:
Bilet 1 zi - 100 lei
Abonament 2 zile - 150 lei
Abonament Family 1 zi - 250 lei
Abonament Family 2 zile - 450 lei
( 2 adulti + 2 copii până la 12 ani)
Rezervă-ți biletul acum pe www. iticket.md sau pe www.laplăcinte.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii!