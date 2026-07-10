Utilizăm energia eficient: Gesturi simple, care reduc consumul și costurile - Soluții utile pentru sezonul cald Ⓟ

Vara, eficiența energetică înseamnă să păstrăm locuința răcoroasă fără a suprasolicita aparatele de climatizare.

Un prim pas este protejarea casei de radiația directă a soarelui, prin jaluzele, draperii groase, folii reflectorizante sau chiar umbră naturală oferită de vegetație. De asemenea, aerisirea dimineața devreme și seara, când temperaturile sunt mai scăzute, poate ajuta la răcorirea naturală a spațiului.

Pentru a reduce consumul de energie, ventilatoarele pot fi o alternativă bună în multe situații, iar atunci când folosim aerul condiționat este recomandat să evităm diferențele foarte mari față de temperatura de afară. O setare moderată și curățarea regulată a filtrelor ajută aparatul să funcționeze mai eficient. În plus, obiceiurile corecte de utilizare contribuie nu doar la economii, ci și la prelungirea duratei de viață a echipamentelor.

Eficiența energetică nu înseamnă doar tehnologie modernă sau investiții costisitoare, ci și alegeri zilnice mai atente. De la becuri LED și electrocasnice folosite corect, până la reglarea temperaturii în funcție de anotimp, fiecare gest contează. În timp, aceste obiceiuri se traduc prin facturi mai mici, un confort mai bun în locuință și o contribuție reală la protejarea resurselor.

Eficiența energetică începe acasă - Măsuri simple care fac diferența

Eficiența energetică înseamnă să folosim energia mai inteligent, fără să renunțăm la confort. În practică, asta înseamnă mai puțină risipă, facturi mai mici și un impact mai redus asupra mediului. Reducerea consumului prin măsuri simple și bine gândite este una dintre cele mai accesibile soluții pentru gospodării. Multe dintre aceste schimbări nu cer investiții mari, ci doar mai multă atenție în rutina de zi cu zi.

Primii pași spre eficiență energetică pot începe cu lucruri foarte simple. Înlocuirea becurilor clasice cu becuri LED este una dintre cele mai rapide soluții, deoarece acestea consumă mult mai puțină energie și au o durată de viață mai mare. La fel de important este să profităm cât mai mult de lumina naturală și să stingem becurile atunci când părăsim o încăpere. Tot în categoria pierderilor ușor de evitat intră și consumul „invizibil” al aparatelor lăsate în stand-by. Scoaterea lor din priză atunci când nu sunt folosite poate reduce risipa de energie și ajută la un control mai bun al consumului din locuință.

Și folosirea eficientă a apei contribuie direct la economisirea energiei, mai ales când vorbim despre apă caldă. Un duș mai scurt, repararea robinetelor care picură sau montarea unui cap de duș economic pot reduce atât consumul de apă, cât și energia necesară pentru încălzirea ei. În cazul mașinii de spălat, este recomandat să fie pornită doar atunci când este plină, la temperaturi mai scăzute și, acolo unde este posibil, pe programe ECO. Astfel de obiceiuri mici, repetate zilnic, aduc economii reale pe termen lung.

Vezi aici toate măsurile de eficiență energetică:

https://www.keystonemoldova.md/ro/publications-and-resources/media-campaigns/eficienta-energetica-in-serviciile-sociale-start/infografice-masuri-de-eficienta-energetica/

Acest material a fost realizat cu suportul financiar al Uniunii Europene.

Articolul face parte din campania de comunicare „Utilizăm energia eficient”, desfășurată în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru eficiența energetică în serviciile sociale”, implementat din sursele Uniunii Europene, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu I.P. Keystone Moldova și AO „Fondul de Inovații Sociale din Moldova”.

Conținutul materialului aparține autorilor și nu reflectă în mod necesar opinia Uniunii Europene și a Fundației Soros Moldova.