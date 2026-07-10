Adunarea Populară a Găgăuziei a adoptat o declarație prin care contestă decizia Curții Constituționale.

Deputații Adunării Populare a Găgăuziei au adoptat o declarație prin care condamnă decizia Curții Constituționale de a anula unele competențe ale regiunii.

Este vorba despre competențele în domeniul electoral și al numirii conducerii unor instituții de stat teritoriale. Documentul a fost aprobat vineri, în cadrul unei ședințe extraordinare, cu votul a 20 de deputați, iar doi s-au abținut, transmite rupor.md.

În declarație, deputații de la Comrat susțin că hotărârea afectează statutul special al UTA Găgăuzia și afirmă că vor apăra drepturile și competențele autonomiei prin toate mijloacele legale.

Președintele Adunării Populare, Valentin Gaidarji, a criticat decizia Curții Constituționale și a cerut demisia președintei instituției, Domnica Manole. Potrivit lui, hotărârea ar putea agrava relațiile dintre Comrat și Chișinău.

Totodată, legislativul de la Comrat a cerut autorităților centrale să renunțe la modificarea unilaterală a statutului juridic al regiunii și să reia dialogul. Deputații susțin că integrarea europeană nu trebuie să ducă la reducerea atribuțiilor Găgăuziei.

În urma sesizării depuse de Ministerul Justiției, Curtea Constituțională a declarat neconstituționale prevederile care permiteau autorităților de la Comrat să participe la numirea conducerii Poliției din UTA Găgăuzia și la constituirea organelor electorale regionale. Totodată, Parlamentului i s-a solicitat să ajusteze legislația în conformitate cu decizia Curții.