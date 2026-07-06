Bomba: Prinde valul reducerilor Bosch și economisește până la 7.000 lei Ⓟ

Vara este momentul ideal pentru schimbările care îți fac viața mai ușoară. Iar dacă te gândești să îți modernizezi locuința, acum este ocazia perfectă.

La Tehno Trend SRL, partnere oficial Bosch în Moldova, Valul reducerilor Bosch îți aduce economii de până la 7000 lei la o selecție de electrocasnice performante, create pentru confort, eficiență și rezultate impecabile în fiecare zi.

Gătește mai ușor cu electrocasnice Bosch

Fie că pregătești mesele de zi cu zi sau rețete speciale pentru cei dragi, o bucătărie bine echipată face diferența. Dacă preferi gătitul tradițional pe gaz, acest model este alegerea ideală. Plita pe gaz Bosch POP6B6K30 acum la doar 3999 lei oferă control precis al flăcării și grătare rezistente din fontă, iar cuptorul Bosch HBF512BB1T asigură coacere uniformă datorită tehnologiei 3D Hotair. Disponibil la 5999 lei.

Pentru cei care își doresc eficiență și tehnologie modernă, această combinație este alegerea potrivită. Plita cu inducție Bosch PUG61KAA5E la 6999 lei încălzește rapid, oferă control precis al temperaturii și un consum redus de energie, în timp ce cuptorul Bosch HBJ559YB6R dispune de funcții inteligente pentru preparate coapte uniform și rezultate excelente de fiecare dată. Acum cu reducere 3000 lei.

Bucătăria premium începe cu Bosch

Transformă bucătăria într-un spațiu premium cu două dintre cele mai performante electrocasnice Bosch. Cuptorul încorporabil HBG7741B1DE cu 7000 lei reducere, impresionează prin funcțiile inteligente, programele automate și coacerea precisă, în timp ce espressorul încorporabil CTL7181B0 prepară cafeaua preferată printr-o simplă atingere, oferind băuturi personalizate și o experiență comparabilă cu cea din cafenelele de specialitate. Espressorul este acum disponibil cu 20000 lei reducere.

Vase curate cu mai puțin efort

Mașinile de spălat vase Bosch sunt create pentru a economisi timp, apă și energie, oferind în același timp rezultate impecabile la fiecare spălare. Compactă și eficientă, Bosch SPV2HMX03K la doar 9999 lei este soluția ideală pentru bucătăriile unde spațiul contează. Cu o capacitate generoasă și funcții inteligente, Bosch SMV4HVX07E oferă performanță excelentă pentru întreaga familie. Acum la 10999 lei, economisind 2000 lei.

Spălare și uscare eficiente, zi de zi

Bosch dezvoltă electrocasnice care protejează hainele și simplifică rutina zilnică. O combinație excelentă pentru familiile care își doresc eficiență și confort. Mașina de spălat WGE02200BY la doar 8999 lei oferă rezultate excelente cu un consum redus de energie, iar mașina de uscat WTH86277PL, echipat cu tehnologia cu pompă de căldură, usucă delicat hainele și contribuie la economisirea energiei. Acum cu 3000 lei reducere.

Pentru o îngrijire completă a hainelor, Bosch propune combinația dintre mașina de spălat WGA244Z0UA la 11999 lei și mașină de uscat WQG14210UA cu 5000 lei reducere. Ambele modele din Seria 4 sunt concepute pentru a lucra în armonie, oferind rezultate excelente, protejând țesăturile și reducând consumul de energie. Mașina de spălat are o capacitate de 9 kg, centrifugare de până la 1.400 rpm și clasa energetică A, fiind potrivită pentru familii și utilizare frecventă.

Dacă îți dorești o soluție completă pentru îngrijirea hainelor, setul format din mașina de spălat Bosch WGB24401UA și mașina de uscat Bosch WQB245B0UA este alegerea ideală. Concepute pentru a funcționa în perfectă armonie, cele două electrocasnice oferă performanță ridicată, eficiență energetică și programe inteligente care protejează fiecare tip de țesătură. Economisești până la 10999 lei la achiziționarea setului promoțional.

Curățenie eficientă în fiecare colț al casei

Indiferent dacă preferi un aspirator clasic cu recipient sau un model vertical fără fir, Bosch oferă soluții eficiente pentru o curățenie rapidă și confortabilă. Aspirator cu container Bosch BGC21X200 la doar 2299 lei, compact și ușor de utilizat, acest model oferă o putere mare de aspirare și întreținere simplă datorită recipientului fără sac. Aspiratorul vertical Bosch BBS711W este ideal pentru întreaga locuință, fiind ușor de manevrat și potrivit atât pentru pardoseli, cât și pentru spațiile greu accesibile. Acum cu o reducere de 2000 lei.

Prospețime și spațiu pentru întreaga familie

Frigiderele Bosch sunt proiectate pentru a păstra alimentele proaspete mai mult timp, datorită tehnologiilor moderne de răcire și distribuției uniforme a temperaturii. Frigiderul Bosch KGN36VL326 este un model spațios, echipat cu tehnologia No Frost, care elimină necesitatea dezghețării manuale și contribuie la păstrarea optimă a alimentelor. Acum disponibil la doar 10999 lei.

Frigider încorporabil Bosch KIR81ADD0 cu 3000 lei reducere este spațios, silențios și eficient, acest model asigură condiții optime pentru păstrarea alimentelor și se integrează perfect în mobilierul bucătăriei. Iar combina frigorifică încorporabilă Bosch KIN96VFD0 este o alegere excelentă pentru cei care își doresc atât frigider, cât și congelator integrate discret în mobilier. Compartimentarea practică și tehnologiile Bosch oferă prospețime de lungă durată și confort în utilizare. La fel cu o reducere de 3000 lei.

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