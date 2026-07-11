theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
logos.press.md logologos
11 Iulie 2026, 08:36
37
Copiază linkul
Link copiat

Cuiumju: Gazprom a propus anularea plăților către membrii Consiliului de Administrație al Moldovagaz

Constantin Cuiumju a declarat că reprezentanții Guvernului din Consiliul de Administrație al Moldovagaz au respins propunerea de a anula plățile membrilor consiliului, deși o astfel de inițiativă a fost înaintată de Gazprom.

Cuiumju: Gazprom a propus anularea plăților către membrii Consiliului de Administrație al Moldovagaz.
Cuiumju: Gazprom a propus anularea plăților către membrii Consiliului de Administrație al Moldovagaz.

În cadrul emisiunii postului TVC21, parlamentarul a explicat că deciziile privind cuantumul remunerațiilor nu pot fi luate de o singură parte, deoarece este necesară o majoritate calificată de două treimi din voturi, transmite logos-pres.md.

„Nici Gazprom fără Moldova, nici Moldova fără Gazprom nu pot modifica mărimea plăților. Pentru adoptarea unei astfel de decizii sunt necesare voturile ambelor părți”, a declarat Constantin Cuiumju.

Potrivit deputatului, anul trecut reprezentanții Guvernului au propus doar reducerea mărimii plăților, în timp ce Gazprom a susținut anularea completă a acestora, motivând că membrii Consiliului de Supraveghere ocupă deja funcții publice și primesc salarii din bugetul de stat. Gazprom a propus anularea acestor plăți.

„Argumentul a fost simplu: aceste persoane sunt miniștri, secretari de stat și alți înalți funcționari care primesc deja salarii din fonduri publice. Reprezentanții Guvernului nu au susținut această propunere”, a spus Cuiumju.

Deputatul afirmă că anul acesta o inițiativă similară a fost înaintată din nou, însă reprezentanții Republicii Moldova au votat din nou împotriva anulării plăților.

Sursă
logos.press.md logologos
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici