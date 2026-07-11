Cuiumju: Gazprom a propus anularea plăților către membrii Consiliului de Administrație al Moldovagaz.

Constantin Cuiumju a declarat că reprezentanții Guvernului din Consiliul de Administrație al Moldovagaz au respins propunerea de a anula plățile membrilor consiliului, deși o astfel de inițiativă a fost înaintată de Gazprom.

În cadrul emisiunii postului TVC21, parlamentarul a explicat că deciziile privind cuantumul remunerațiilor nu pot fi luate de o singură parte, deoarece este necesară o majoritate calificată de două treimi din voturi, transmite logos-pres.md.

„Nici Gazprom fără Moldova, nici Moldova fără Gazprom nu pot modifica mărimea plăților. Pentru adoptarea unei astfel de decizii sunt necesare voturile ambelor părți”, a declarat Constantin Cuiumju.

Potrivit deputatului, anul trecut reprezentanții Guvernului au propus doar reducerea mărimii plăților, în timp ce Gazprom a susținut anularea completă a acestora, motivând că membrii Consiliului de Supraveghere ocupă deja funcții publice și primesc salarii din bugetul de stat. Gazprom a propus anularea acestor plăți.

„Argumentul a fost simplu: aceste persoane sunt miniștri, secretari de stat și alți înalți funcționari care primesc deja salarii din fonduri publice. Reprezentanții Guvernului nu au susținut această propunere”, a spus Cuiumju.

Deputatul afirmă că anul acesta o inițiativă similară a fost înaintată din nou, însă reprezentanții Republicii Moldova au votat din nou împotriva anulării plăților.