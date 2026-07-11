Plîngău: Fostul director al MoldATSA, Dumitru Vangheli, nu mai este în Republica Moldova.

Fostul director al MoldATSA, Dumitru Vangheli, demis după scandalul legat de CV, nu se mai află în Republica Moldova.

Despre aceasta a declarat deputatul Dinu Plîngău în podcastul Ziarul de Gardă, transmite rupor.md.

Plîngău conduce Comisia de anchetă privind activitatea întreprinderilor de stat. Potrivit lui, comisia trebuie să se ocupe de circumstanțele numirii lui Vangheli și alte decizii legate de MoldATSA.

De asemenea, deputatul a declarat că comisia va verifica cazul Vioricăi Cojuhari, soția fostului șef al APP, Roman Cojuhari. Este vorba despre numirile ei în șapte consilii de administrație ale întreprinderilor de stat.

Potrivit lui Plîngău, comisia va solicita Agenției Proprietății Publice documente pentru a afla cum a ajuns Viorica Cojuhari în aceste structuri.

„Legea în prezent nu permite să faci parte din mai mult de trei consilii de administrație. Dar vom schimba regulile, astfel încât să nu se poată face parte din mai mult de un consiliu”, a spus Plîngău.

Scandalul din jurul lui Vangheli a început după o investigație a Ziarului de Gardă despre posibile date false din CV-ul său, cu care a ocupat funcția de director al MoldATSA. După publicare, Vangheli a fost suspendat, apoi demis.

Cazul Vioricăi Cojuhari a devenit public în februarie. Atunci au apărut în presă informații că soția șefului APP ocupă funcții în mai multe întreprinderi și instituții legate de agenție. Ulterior, Roman Cojuhari a declarat că soția sa a decis să renunțe la toate funcțiile de stat pentru a exclude orice suspiciune legată de integritatea profesională.