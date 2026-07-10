Arctica Service: Cererea de aparate de aer condiționat în Moldova atinge apogeul Ⓟ

Agitația de vară pe piața aparatelor de aer condiționat din Moldova ia amploare. Directorul companiei de climatizare ArcticaService, Egor Martînov, explică cum obții rapid un montaj calitativ și cum nu pierzi garanția.

În fiecare vară scenariul se repetă: temperaturile trec de +30 de grade, iar telefoanele companiilor de climatizare se încing odată cu aerul. În plin sezon piața intră în agitație: „meșterii de pe anunțuri" primesc un val de comenzi, iar calitatea montajului scade. Cum obții în aceste condiții un aparat de aer condiționat care funcționează corect și cum nu rămâi fără garanție, explică Egor Martînov — directorul companiei ArcticaService, care de peste 20 de ani vinde, instalează și deservește aparate de aer condiționat în toată Moldova. Mai jos sunt principalele concluzii ale discuției, iar versiunea integrală o găsiți în videoul de la finalul articolului.

Cum obții instalarea rapid chiar și în plin sezon

„Până nu tună, omul nu-și face cruce: mulți își amintesc de aparatul de aer condiționat în prima zi de caniculă", spune Egor Martînov. Cei care planifică achiziția din timp aleg modelul în liniște și primesc o dată comodă de montaj. Dar și în mijlocul verii există o soluție: la ArcticaService funcționează o listă de așteptare — comenzile sunt distribuite pe un grafic bine coordonat al echipelor, iar când apare o fereastră liberă, montatorii vin mai devreme de termenul stabilit. Poți cumpăra aer condiționat în Chișinău cu instalare într-o singură comandă: selectarea, livrarea și montajul sunt asigurate de aceeași echipă, fără căutări separate ale „cuiva care să-l pună".

De ce montajul ieftin se transformă în reparații scumpe

Odată cu cererea a crescut și numărul meșterilor particulari „de pe anunțuri". Rezultatul muncii lor este adesea același: îmbinări de țevi executate prost, scurgeri de freon, compresor supraîncălzit și ars.

„Dacă aparatul a fost instalat de persoane neautorizate care au comis o greșeală, despre garanție nu mai poate fi vorba. Magazinul vă va trimite la montatori, iar numărul lor de telefon poate fi deja indisponibil", explică Egor Martînov.

Instalarea aparatului de aer condiționat în regim oficial rezolvă problema responsabilității: compania aplică ștampila în talonul de garanție, eliberează bon fiscal și răspunde pentru rezultat. ArcticaService oferă 2 ani de garanție la montaj — exact cât oferă producătorii pentru tehnica propriu-zisă. Nici de praf și „dezastru" după meșteri nu trebuie să vă temeți: frezele moderne fără praf și aspiratoarele profesionale permit instalarea unității fără ca după plecarea echipei să fie nevoie de curățenie.

Curățarea aparatului de aer condiționat nu este marketing, ci cerința producătorului

Deservirea cel puțin o dată pe an este prevăzută în manualul oricărui producător, iar pentru spațiile comerciale — de două ori pe an. Radiatoarele îmbâcsite reduc eficiența și cresc consumul de energie electrică, iar în mediul umed al unității interne se dezvoltă mucegai, pe care îl respiră apoi toți cei din încăpere.

„Ajungem la profilaxie, iar aparatul nu a fost curățat de cinci ani: tamburul ventilatorului nici nu se mai rotește de la murdăria depusă. Problema e că oamenii respiră acest aer", spune directorul ArcticaService.

Deservirea profesională a aparatelor de aer condiționat nu înseamnă doar spălarea filtrelor: specialiștii verifică presiunea agentului frigorific și parametrii electrici, curăță radiatoarele cu generator de abur și soluții chimice speciale. Semnele că o curățare e necesară urgent: miros la pornire, zgomote străine, răcire slabă.

Cum alegi corect aparatul de aer condiționat

Regula de bază: aproximativ 1 kW de putere frigorifică la 10 m². Un model de 9000 BTU (circa 2,5 kW) este calculat pentru o cameră de până la 25 m². Pentru bucătărie — minimum 12000 BTU indiferent de suprafață: plita și electrocasnicele degajă căldură suplimentară. Și cel mai important — un aparat pentru o cameră: o unitate montată pe hol nu va răci apartamentul, fiindcă aerului rece îi stau în cale pernele termice din camerele fără circulație.

Aparatul de aer condiționat inverter costă mai mult decât sistemele on/off, dar reglează puterea lin, lucrează mai silențios și economisește energie — potrivit expertului, diferența se vede în facturi. Din segmentul mediu merită atenție Gree, Cooper&Hunter, Hyundai și Inventor: fabrici verificate, caracteristici oneste, control Wi-Fi. La ArcticaService este disponibilă achitarea în rate.

Puteți alege modelul și comanda montajul cu 2 ani de garanție pe arcticaservice.md sau la telefonul 079 995 511 — managerul vă va confirma pe loc cea mai apropiată dată disponibilă. Specialiștii calculează puterea necesară pentru încăperea dumneavoastră și recomandă locul de instalare ținând cont de reparație și preferințe.

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