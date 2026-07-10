Qualiko: De ce exportul în UE cere un control diferit Ⓟ

Produsele destinate pieței Uniunii Europene sunt supuse unor controale stricte de calitate la toate etapele de producție — de la creșterea păsărilor până la logistică.

De aceea, trasabilitatea, siguranța alimentară și controlul proceselor de producție joacă un rol esențial în exportul cărnii de pasăre către piața europeană.



Uniunea Europeană aplică unele dintre cele mai stricte cerințe din lume pentru importul de carne de pasăre. Este verificat nu doar produsul finit, ci întregul proces de producție: condițiile de creștere a păsărilor, compoziția furajelor, regimul de temperatură și respectarea normelor sanitare la fiecare etapă. O singură neconformitate poate duce la restricționarea livrărilor.



La baza acestor cerințe se află sistemul de trasabilitate — posibilitatea de a identifica în orice moment originea unui anumit lot de produse: de la ce fermă avicolă provine, când a fost produs și în ce condiții a fost depozitat și transportat.

Un astfel de sistem de control este aplicat și de MHP, producătorul brandului Qualiko. Compania exportă produse în peste 70 de țări, inclusiv în statele Uniunii Europene, Regatul Unit și Canada, piețe cunoscute pentru cerințele stricte privind calitatea și siguranța alimentară.



MHP utilizează un sistem unic de producție pentru toate piețele pe care este prezentă. La fiecare etapă — de la creșterea păsărilor până la obținerea produsului finit — sunt aplicate aceleași standarde de calitate, siguranță și control, indiferent de țara de destinație.

Producția este certificată conform standardului BRC — unul dintre cele mai recunoscute standarde internaționale în domeniul siguranței alimentare. O astfel de certificare confirmă că procesele de producție respectă cerințele internaționale și presupune audituri independente desfășurate în mod regulat.



În 2025, Qualiko a obținut „Mercuriul de Aur” și „Medalia de Aur” la categoria „Produse alimentare”, în cadrul concursului „Marca Comercială a Anului 2024”, organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Nominalizarea „Aprecierea consumatorilor” este acordată în baza votului deschis al cumpărătorilor.

Astăzi, pentru consumatori contează tot mai mult transparența procesului de producție, originea clară a produselor și încrederea în sistemul de control al calității. De aceea, standardele internaționale și trasabilitatea devin criterii importante în alegerea produselor alimentare.