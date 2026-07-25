Secretul nemuririi, dezvăluit: Oamenii ar putea trăi până la 190 de ani.

Într-un studiu recent, oamenii de știință au stabilit limita maximă a duratei vieții umane și consideră că, în viitor, vom putea trăi până la 190 de ani.

De secole, oamenii de știință din întreaga lume încearcă să dezlege secretul nemuririi. Unul dintre procesele biologice cheie legate de îmbătrânire este acumularea mutațiilor aleatorii în ADN-ul uman, scrie Daily Mail, preluat de focus.ua.

Chiar dacă oamenii ar învăța să trateze toate celelalte semne ale îmbătrânirii, aceste mici „mutații somatice” tot ar reduce treptat funcționalitatea organismului uman. Recent, oamenii de știință au reușit să stabilească cu precizie limita duratei vieții umane.

Vestea proastă este că oamenii nu vor putea trăi niciodată veșnic, însă durata vieții poate fi semnificativ prelungită — în medie, oamenii ar putea trăi între 150 și 190 de ani. Este de menționat că aceasta este aproape dublul duratei medii de viață a oamenilor în prezent.

Pe măsură ce îmbătrânim, corpurile umane sunt supuse nenumăratelor tipuri de uzură, cunoscute în ansamblu drept îmbătrânire. La nivel biologic, aceste procese variază de la scurtarea „capacelor” de pe firele de ADN, numiți telomeri, până la pierderea capacității celulelor de a elimina deșeurile.

Inițial, oamenii de știință nu au încercat să afle limita duratei vieții umane, ci să înțeleagă cum toate aceste procese contribuie la îmbătrânire. Rezultatele au arătat că, în orice scenariu, un proces va duce inevitabil la moarte, în timp ce celelalte semne ale îmbătrânirii pot fi tratate.

Este vorba despre procesul de acumulare a „mutațiilor somatice” — mici erori care pot apărea în ADN-ul nostru de fiecare dată când o celulă se divide. Celulele umane pot detecta și corecta erorile, dar nu sunt perfecte. Potrivit oamenilor de știință, majoritatea mutațiilor sunt inofensive, însă uneori pot provoca schimbări periculoase care duc la cancer. Aceste tipuri de cancer pot fi fatale în sine, dar chiar dacă medicina ar putea controla dezvoltarea cancerului, mutațiile în sine ar deveni în cele din urmă fatale.

Acum, oamenii de știință au creat un model al îmbătrânirii umane bazat exclusiv pe mutațiile somatice. Acest model evaluează cum acest proces influențează singur durata vieții, epuizând treptat celulele din țesuturi. Rezultatele arată că, dacă medicina ar putea gestiona toți factorii, cu excepția acestor mutații somatice, durata medie de viață ar fi între 146 și 194 de ani, în funcție de modelul utilizat. Dar rezultatele indică clar și faptul că oamenii nu vor putea trăi niciodată veșnic, indiferent de eforturi.

Oamenii de știință nu se așteaptă ca oamenii să înceapă să trăiască atât de mult în viitorul apropiat, datele lor indicând zone în care tratamentul ar putea fi cel mai eficient. Totuși, în viitor, probabil vom putea atinge această limită. Cu toate acestea, aceste rezultate sugerează că urmărirea nemuririi prin mijloace medicale ar putea fi un impas.