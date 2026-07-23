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Business News logoBusiness News
23 Iulie 2026, 10:00
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Anderra Construct: Proiect gratuit pentru cei care construiesc o casă Ⓟ

Anderra Construct construiește case în Moldova, de la proiect până la cheie sau la roșu. Clienții urmăresc zilnic lucrările pe video, iar proiectul casei este oferit gratuit.

Anderra Construct: Proiect gratuit pentru cei care construiesc o casă

Pentru mulți moldoveni, construcția propriei case se asociază cu stres: termene depășite, costuri ascunse, echipe care dispar de pe șantier peste noapte. Anderra Construct și-a construit reputația pe principiul opus — transparență totală. Este una dintre puținele companii din țară care duce proiectul de la primul deviz până la aranjarea mobilei. Iar pentru cei care vor să finiseze locuința în ritmul propriu, compania oferă servicii de construcție la roșu — fundație, pereți și acoperiș.

Șantierul, la vedere în fiecare zi

Principala diferență a companiei Anderra Construct sunt raportările video zilnice pe rețelele de socializare. Beneficiarul vede fiecare etapă a lucrărilor: de la armarea fundației până la ultimele finisaje. Nu e nevoie de promisiuni: e suficient să deschizi TikTok, Instagram sau Facebook și să vezi cu ochii tăi ce materiale se folosesc și cum este respectată tehnologia.

Specialiști proprii, nu subcontractări

Una dintre cele mai frecvente probleme pe șantiere este pasarea responsabilității între echipele angajate ocazional. La Anderra Construct, toate etapele: turnarea fundației, zidăria, montarea acoperișului și finisajele sunt executate de specialiștii proprii ai companiei. Astfel, calitatea rămâne constantă, iar responsabilitatea pentru rezultat este asumată la fiecare pas. Pentru lucrările executate, compania oferă garanție.

Termene fixate în contract

Fiecare zi de întârziere pe șantier înseamnă bani și nervi pentru beneficiar. Datorită organizării stricte a lucrărilor și utilajelor profesionale, Anderra Construct predă obiectele la termenul stabilit în contract.

Proiectul casei — gratuit

Cei care aleg să construiască împreună cu Anderra Construct primesc proiectul casei gratuit. Consultația, de asemenea, nu costă nimic: e suficient un apel la +373 62 030 276 sau o solicitare pe site-ul companiei. Sună chiar azi și fă primul pas spre casa ta — restul drumului îl construiește Anderra Construct.

Anderra Construct: Proiect gratuit pentru cei care construiesc o casă

Anderra Construct: Proiect gratuit pentru cei care construiesc o casă

Anderra Construct: Proiect gratuit pentru cei care construiesc o casă

Anderra Construct: Proiect gratuit pentru cei care construiesc o casăAnderra Construct: Proiect gratuit pentru cei care construiesc o casăAnderra Construct: Proiect gratuit pentru cei care construiesc o casă

Anderra Construct: Proiect gratuit pentru cei care construiesc o casă

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