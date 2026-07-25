Europa se pregătește pentru un „test al gazelor” în această iarnă.

Lupta pentru gazul natural lichefiat amenință pregătirile Europei pentru iarnă.

Din cauza dificultăților navigației prin Strâmtoarea Ormuz, Europa rămâne în urmă față de ritmul obișnuit de acumulare a rezervelor, iar cumpărătorii asiatici achiziționează loturi de GNL.

Consecințele economice ale întreruperilor prelungite pot fi semnificative, deoarece compania de consultanță energetică Baringa Partners estimează că creșterea prețurilor la gaze și energie electrică ar putea duce la o contracție a economiei Marii Britanii și Europei la sfârșitul anului, se arată într-un comunicat, transmite epravda.com.ua cu referire la bloomberg.com.

Lupta globală pentru gaz natural lichefiat amenință să perturbe strategia Europei de a amâna achizițiile de iarnă până la redeschiderea strâmtorii Ormuz, scrie Bloomberg.

„Guvernele și companiile energetice au încheiat iarna trecută crezând că își pot permite să amâne refacerea stocurilor, chiar și atunci când acestea au ajuns la cele mai scăzute niveluri din 2022”, notează agenția.

Bloomberg amintește de saltul prețurilor la gaze după începutul războiului în Iran la sfârșitul lunii februarie. Atunci traderii mizau pe faptul că diplomația va prevala în cele din urmă și că fluxurile prin strâmtoare, canal pentru o cincime din livrările de GNL, vor fi reluate.

La aproape cinci luni distanță, această miză pare riscantă. Luptele din Orientul Mijlociu au izbucnit din nou, prețurile la gaze se apropie de nivelurile maxime de la începutul conflictului, iar Europa este mult în urmă față de ritmul obișnuit de acumulare a stocurilor. Cumpărătorii asiatici, de la China până în Pakistan, cumpără livrările disponibile de gaz natural lichefiat pentru a înlocui aprovizionările pierdute din Qatar, deturnând practic transporturile de la Europa.

„Întrebarea principală este dacă guvernele vor interveni pentru a susține achizițiile, dacă strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă, ceea ce ar putea declanșa un război al prețurilor cu alte regiuni în lunile următoare”, se arată în publicație.

Puțini se îndoiesc că Europa va asigura suficiente stocuri pentru iarnă. Riscul mai mare este costul și dacă gospodăriile și industria vor putea suporta încă o creștere a facturilor la încălzire și energie electrică la doar câțiva ani după ultima criză energetică din regiune, scrie Bloomberg.

„Nimeni nu se aștepta ca războiul dintre SUA și Iran să se intensifice din nou. Timpul presează. UE va trebui să își crească achizițiile acum, dacă vrea să atingă obiectivul”, spun participanții la piață.

Potrivit Bloomberg, livrările maritime de GNL sunt cu 27% mai mici decât nivelul de anul trecut, în timp ce importurile în Asia au crescut. Cumpărătorii asiatici, care anul trecut primeau aproximativ un sfert din GNL-ul lor din Golful Persic, caută livrări din alte surse, lăsând Europei mai puține alternative.