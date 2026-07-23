Revoluție in e-commerce-ul din Moldova: Megamega.md începe a livra gratuit în toată țara indiferent de costul comenzii Ⓟ

Cumpărăturile online în Moldova devin tot mai simple: de ce livrarea gratuită schimbă experiența clienților?

În ultimii ani, cumpărăturile online au devenit o alegere tot mai populară în Republica Moldova. Oamenii își doresc să economisească timp, să găsească mai multe produse într-un singur loc și să primească comenzile cât mai repede, indiferent de localitatea în care locuiesc.

Totuși, unul dintre cele mai frecvente motive pentru care un client renunță la o comandă rămâne costul livrării. De multe ori, transportul poate costa aproape la fel de mult ca produsul, mai ales atunci când este vorba despre articole cu valoare redusă.

O altă provocare este faptul că produsele sunt răspândite pe zeci de magazine online, iar cumpărătorii trebuie să caute în mai multe locuri până găsesc exact ceea ce își doresc.

În Republica Moldova, megamega.md este primul marketplace construit pe acest model. Platforma aduce laolaltă sute de magazine și mii de produse din numeroase categorii, astfel încât utilizatorii să poată găsi mai ușor ceea ce caută, fără să navigheze pe mai multe site-uri.

Unul dintre cele mai importante avantaje pe care le oferă megamega.md este livrarea gratuită în toată Republica Moldova, indiferent de valoarea produsului comandat. Fie că este vorba despre un produs de 100 de lei sau despre o comandă mult mai mare, clientul achită doar prețul produsului. Costul transportului este suportat de platformă.

Pe lângă livrarea gratuită, comenzile sunt expediate rapid, ajungând, în majoritatea cazurilor, în 24–48 de ore, indiferent dacă destinația este Chișinău, Cahul, Edineț, Soroca, Comrat sau orice altă localitate din țară.

Pentru consumatori, acest lucru înseamnă mai puțin timp pierdut pe drumuri, acces la o ofertă mult mai variată și posibilitatea de a face cumpărături din confortul propriei locuințe. În loc să viziteze mai multe magazine sau să compare zeci de site-uri, utilizatorii găsesc totul într-o singură platformă și beneficiază de livrare gratuită oriunde în Republica Moldova, fără condiții legate de valoarea comenzii.

Pe măsură ce comerțul online continuă să se dezvolte, platformele de tip marketplace devin o parte tot mai importantă a experienței de cumpărare. Prin conceptul său și prin avantajele oferite, megamega.md își propune să facă shoppingul online mai simplu, mai accesibil și mai convenabil pentru fiecare locuitor al Republicii Moldova.