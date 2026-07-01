Milanin Durlești: Cumpărând un apartament — primiți un loc de parcare cadou Ⓟ

Un apartament modern înseamnă nu doar fațade elegante, compartimentări funcționale și construcție de calitate. Adevăratul confort începe cu detaliile bine gândite, care vă fac viața mai ușoară în fiecare zi.

De aceea, în complexul rezidențial Milanin Durlești este valabilă o ofertă specială: la achiziționarea unui apartament, primiți un loc de parcare cadou.

Astăzi, propriul loc de parcare nu mai este un lux, ci o parte importantă a unui stil de viață confortabil. Fără căutarea unui loc liber seara, fără stres și fără incomodități. Veți ști mereu că automobilul dumneavoastră este în siguranță și aproape de casă.

Milanin Durlești este un complex rezidențial modern, creat pentru oamenii care apreciază calitatea, confortul și liniștea. Complexul îmbină arhitectura contemporană, compartimentările bine gândite, teritoriul amenajat și o amplasare convenabilă, la doar câteva minute de Chișinău.

Achiziționând acum un apartament, nu doar investiți într-o locuință modernă, ci beneficiați și de un avantaj suplimentar — un loc de parcare oferit cadou. Această ofertă avantajoasă vă permite să economisiți considerabil și să faceți viața viitoare și mai confortabilă.

Construcția complexului continuă activ, iar cele mai bune planimetrii sunt alese, de obicei, încă de la începutul vânzărilor. De aceea, acum este momentul ideal pentru a vă alege apartamentul în Milanin Durlești.

Promoția este valabilă până la sfârșitul lunii iunie.

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Milanin Durlești — locul unde confortul începe cu alegerea corectă.

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