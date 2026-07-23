Woloshin banya — un eveniment exclusiv: Muzică live, bucate tradiționale și ceaiul nostru de autor Ⓟ
Pregătim o zi după care veți spune cu siguranță: „Când mai repetăm?”
În program vă așteaptă:
Ziua Prietenilor în complexul SPA public Dragon — atmosfera unei adevărate sărbători a băii, unde este ușor să vă relaxați, să cunoașteți oameni noi și să vă bucurați de fiecare moment.
Atelier de creare a propriului parfum — evenimentul principal al zilei. Veți crea un parfum unic pe care îl veți lua acasă.
Două ritualuri de saună la alegere, pentru a elibera tensiunea, a vă reface energia și a simți adevărata putere a băii.
DJ și prezentator, care vor crea atmosfera perfectă de dimineața până seara târziu.
Preparatul zilei inclus: mămăligă cu crap și ceai exclusiv pregătit la foc de lemne. Pentru că cele mai frumoase conversații se nasc întotdeauna în jurul aceleiași mese.
Prețul participării: 1700 lei / persoană.
Data: 30 iulie (joi)
Program:
Slot de dimineață: 10:00–17:00
Slot de seară: 18:00–23:00 — Program tradițional pentru bărbați
Adunați-vă prietenii. Anulați celelalte planuri. Veniți să trăiți o zi pe care o veți păstra în amintire mult timp.
Pentru că vara trece.
Dar cele mai frumoase amintiri rămân.
📞 Pentru detalii și rezervări: +373 76 010 555