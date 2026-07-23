Woloshin banya — un eveniment exclusiv: Muzică live, bucate tradiționale și ceaiul nostru de autor Ⓟ

În program vă așteaptă:

Ziua Prietenilor în complexul SPA public Dragon — atmosfera unei adevărate sărbători a băii, unde este ușor să vă relaxați, să cunoașteți oameni noi și să vă bucurați de fiecare moment.

Atelier de creare a propriului parfum — evenimentul principal al zilei. Veți crea un parfum unic pe care îl veți lua acasă.

Două ritualuri de saună la alegere, pentru a elibera tensiunea, a vă reface energia și a simți adevărata putere a băii.

DJ și prezentator, care vor crea atmosfera perfectă de dimineața până seara târziu.