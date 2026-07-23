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banya
23 Iulie 2026, 18:00
2 662
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Woloshin banya — un eveniment exclusiv: Muzică live, bucate tradiționale și ceaiul nostru de autor Ⓟ

Pregătim o zi după care veți spune cu siguranță: „Când mai repetăm?”

Woloshin banya — un eveniment exclusiv: Muzică live, bucate tradiționale și ceaiul nostru de autor

În program vă așteaptă:

  • Ziua Prietenilor în complexul SPA public Dragon — atmosfera unei adevărate sărbători a băii, unde este ușor să vă relaxați, să cunoașteți oameni noi și să vă bucurați de fiecare moment.

  • Atelier de creare a propriului parfum — evenimentul principal al zilei. Veți crea un parfum unic pe care îl veți lua acasă.

  • Două ritualuri de saună la alegere, pentru a elibera tensiunea, a vă reface energia și a simți adevărata putere a băii.

  • DJ și prezentator, care vor crea atmosfera perfectă de dimineața până seara târziu.

  • Preparatul zilei inclus: mămăligă cu crap și ceai exclusiv pregătit la foc de lemne. Pentru că cele mai frumoase conversații se nasc întotdeauna în jurul aceleiași mese.

Woloshin banya — un eveniment exclusiv: Muzică live, bucate tradiționale și ceaiul nostru de autor

Prețul participării: 1700 lei / persoană.

Data: 30 iulie (joi)

Program:

  • Slot de dimineață: 10:00–17:00

  • Slot de seară: 18:00–23:00 — Program tradițional pentru bărbați

Adunați-vă prietenii. Anulați celelalte planuri. Veniți să trăiți o zi pe care o veți păstra în amintire mult timp.

Pentru că vara trece.

Dar cele mai frumoase amintiri rămân.

  • 📞 Pentru detalii și rezervări: +373 76 010 555

Sursă
banya
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