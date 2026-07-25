O fetiță de doi ani a suferit o traumă craniană la o grădiniță din Chișinău: Părinții acuză personalul.

Scandal într-o grădiniță privată din sectorul Ciocana. Mama unei fetițe de doi ani acuză conducerea instituției de neglijență după ce copilul ei a suferit o traumă craniană pe terenul de joacă.

Potrivit femeii, angajații nu au chemat ambulanța – administratorul doar a dezinfectat rana deschisă și a cerut să ia fetița acasă. Dimineața, medicii i-au cusut rana. Grădinița neagă toate acuzațiile și susține că ambulanța nu a fost chemată cu acordul mamei. Detaliile incidentului și acțiunile personalului sunt investigate acum de Poliție, scrie tv8.md.

Incidentul a avut loc pe 16 iulie. Potrivit mamei, în jurul orei 11:20, administratorul grădiniței a sunat-o și i-a spus că fiica ei de doi ani a căzut pe terenul de joacă și s-a lovit la cap.

„La puțin peste o lună după ce am început să mergem la această grădiniță, pe 16 iulie, în jurul orei 11:20, am primit un telefon de la administrator care mi-a cerut să iau copilul acasă, spunând că a căzut și s-a rănit puțin”, a povestit femeia.

Ea a menționat că la grădiniță rana a fost doar dezinfectată, iar cât de gravă era, familia a înțeles abia acasă.

„Rana trebuia examinată de un medic și copilul trebuia să primească imediat asistență medicală. Administratorul nu are pregătire medicală, iar instituția nu dispune de un punct medical. De aceea, consider că s-a decis pur și simplu să trimită copilul acasă pentru a evita problemele suplimentare”, a spus femeia.

Ulterior, mama a apelat la medici, iar fetița a fost operată. A doua zi, femeia a mers la grădiniță pentru a afla circumstanțele incidentului și a cerut să i se arate înregistrările de pe camerele de supraveghere.

„A doua zi mi-au arătat doar câteva fragmente în care copiii erau pe terenul de joacă, dar copilul meu nu mai apărea în acele cadre. Nu există înregistrări sau imagini care să confirme că copilul meu era conștient, cum i s-a acordat primul ajutor, cum i s-au schimbat hainele și, în general, cum s-au luat aceste decizii absurde fără a chema ambulanța”, a povestit mama copilului.

Potrivit mamei, până acum nu a primit explicații clare despre cum s-a produs accidentul, cât timp a trecut până la apelul către părinți și de ce angajații nu au chemat ambulanța.

„Mi s-a spus că unii părinți nu vroiau să se cheme ambulanța. De aceea, ni s-a oferit posibilitatea să alegem singuri – să apelăm la asistență medicală sau să rămânem acasă”, a declarat mama fetiței.

Educatoarea a fost concediată sau a plecat de bunăvoie?

Directorul filialei grădiniței din sectorul Ciocana nu a dorit să comenteze în fața camerei. Însă, telefonic pentru TV8, a declarat că nimeni nu a încercat să ascundă cele întâmplate.

Potrivit acesteia, decizia de a nu chema ambulanța a fost luată după o discuție cu mama copilului, care ar fi refuzat intervenția medicală. De asemenea, a spus că în instituție activează un specialist medical, dar în acel moment acesta nu era prezent și a confirmat că educatoarea a fost concediată după incident.

Poziția administratorului grădiniței

Declarațiile sale diferă parțial de versiunea directorului.

„Când am văzut sânge pe hainele copilului, m-am speriat. Mai întâi am dezinfectat rana, am liniștit fetița, m-am asigurat că starea ei nu ridică îngrijorări și imediat am sunat părinții. Educatoarea nu a fost concediată. Ea a fost foarte emoționată de cele întâmplate și a decis singură să plece.

– Deci a demisionat de bunăvoie?

– Da, exact așa”, a povestit ea.

După ce mama copilului a apelat la Poliție, a fost demarată o anchetă.

Ca urmare a verificărilor, administratorului grădiniței i s-a întocmit un proces-verbal pentru neîndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor privind îngrijirea, educația și asigurarea siguranței copilului.