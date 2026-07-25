Creșterea tarifelor la gaze ar putea duce și la scumpirea căldurii.

Majorarea tarifelor la gazele naturale ar putea fi urmată și de o scumpire a serviciilor de încălzire centralizată, a declarat directorul interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, într-un interviu.

Întrebat dacă noile tarife la gaz vor duce la creșterea facturilor pentru încălzirea centralizată, Buzatu a răspuns afirmativ, scrie bani.md

„Eu cred că da”, a declarat șeful Energocom.

Potrivit acestuia, din cu 1 aprilie 2026, marii consumatori nu mai beneficiază de tariful reglementat la gaze și sunt obligați să procure combustibilul de pe piața liberă.

„Marii consumatori nu mai sunt beneficiarii tarifului reglementat. Ei cumpără gaz de pe piața liberă. În realitățile actuale, prețul de pe piața liberă este de mult timp mai mare decât tariful reglementat de 13,35 lei, deoarece piața liberă evoluează în tandem cu cotațiile TTF”, a explicat Buzatu.

Directorul Energocom a precizat că societatea-mamă nu livrează direct gaze către producătorii de energie termică, însă subsidiara Energocom Trading participă la licitațiile organizate de aceștia.

Potrivit lui Buzatu, compania a furnizat gaze pentru Termoelectrica în luna aprilie, nu și în lunile mai, iunie și iulie și urmează să reia livrările în august și, cel mai probabil, în lunile octombrie și noiembrie.

„Ei organizează licitații, iar cine le câștigă, acela livrează gazele”, a explicat directorul Energocom, subliniind că achizițiile sunt realizate în funcție de rezultatele procedurilor competitive.

În capitală, pentru consumatorii deserviți de Termoelectrica, tariful la energia termică este de 2.020 lei/Gcal și s-a redus de la 2.510 lei/Gcal, cu 19,5% în data de 12 februarie 2026.

În data de 15 iulie Energocom a a solicitat ANRE o majorare a tarifului la gaz pentru consumatorii casnici cu 45,2%, la 20,93 lei metru cub, însă a ANRE a propus un tarif mai mic cu 60 de bani la 20,30 lei metrul cub.