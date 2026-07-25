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euronews.com logoeuronews
25 Iulie 2026, 13:15
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Zelenski avertizează asupra unui atac major al Rusiei în următoarele 48 de ore

Vineri, autoritățile ucrainene au anunțat că în urma atacurilor cu rachete ale Rusiei asupra regiunii Kiev au murit cel puțin zece persoane, iar aproximativ o sută au fost rănite.

Zelenski avertizează asupra unui atac major al Rusiei în următoarele 48 de ore
Zelenski avertizează asupra unui atac major al Rusiei în următoarele 48 de ore

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a avertizat asupra unui nou atac rus de amploare asupra Ucrainei, transmite euronews.com.

Într-o postare pe rețeaua socială X, liderul ucrainean a anunțat că, potrivit informațiilor serviciilor de informații, Moscova a pregătit rachete pentru un atac în următoarele 48 de ore.

„Vă rog să aveți grijă de voi și să reacționați cu atenție la semnalele de alarmă aeriană”, a scris el.

Avertismentul său a venit după ce autoritățile ucrainene au raportat că cel puțin 10 persoane au murit și aproximativ o sută au fost rănite în urma atacurilor cu rachete ale Rusiei în regiunea Kiev, vineri. Conform datelor disponibile, loviturile au vizat o expoziție de armament, unde erau prezenți reprezentanți ai complexului de apărare ucrainean.

Alte cinci persoane au murit în urma atacurilor cu bombe ghidate asupra orașului Slaviansk, a anunțat Zelenski.

Șeful MAE al Letoniei a confirmat că, în urma atacurilor, a fost avariat consulatul leton din Slaviansk.

Reacționând la aceste vești, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat într-un mesaj publicat pe rețelele sociale că atacul asupra consulatului „subliniază disprețul total al Moscovei față de dreptul internațional”.

„Letonia beneficiază de sprijinul nostru deplin”, a adăugat ea.

Sursă
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