Ceban, către Grosu: Salariul meu este de aproximativ 150.000 de lei pe lună, nu 400.000.

Șeful „Moldovagaz” a declarat că a aflat din surse publice că președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a fost informat greșit despre salariul lui Vadim Ceban și al unor colegi ai acestuia din companie.

„În legătură cu aceasta, comunic că salariul meu, aprobat prin decizia acționarilor SA „Moldovagaz”, este de aproximativ 150.000 de lei. Acest salariu reflectă nivelul de responsabilitate pentru gestionarea celei mai extinse și complexe infrastructuri energetice din Moldova, prin care se realizează transportul și distribuția gazului natural, unul dintre cele mai periculoase produse, precum și asigurarea livrărilor de gaz natural în regiunea transnistreană, un rol pe care statul l-a delegat exclusiv companiei „Moldovagaz””, a declarat Vadim Ceban, citat de noi.md.

El a spus că nu are dreptul să dezvăluie salariul vicepreședintelui „Moldovagaz” sau al asistentului său.

„Este treaba lor personală. Totuși, pot afirma că cifrele comunicate președintelui parlamentului sunt mult mai mari decât cele reale. SA „Moldovagaz” este gata să ofere președintelui Parlamentului orice informație și explicații referitoare la activitatea companiei”, a subliniat șeful companiei.