Alexandru Slusari ar putea fi luat în considerare pentru funcția de ministru al Agriculturii

Asociația „Forța Fermierilor” a propus candidatura lui Alexandru Slusari pentru funcția vacantă de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare din Moldova.

Adresarea corespunzătoare a fost trimisă la 24 iulie prim-ministrului Vasile Tofan, transmite tv8.md.

Într-un comentariu pentru TV8, Slusari a menționat că are idei pentru îmbunătățirea situației în agricultură, dar nu aleargă după funcție. Mai mult, fostul deputat a avertizat că a fost categoric împotriva unor inițiative ale Guvernului precedent, de exemplu, creșterea TVA-ului pentru produsele agroalimentare. Și nu intenționează să renunțe la opinia sa, ceea ce, cel mai probabil, va fi motivul pentru care candidatura sa va fi respinsă, consideră Slusari.

În cadru Asociației „Forța Fermierilor”, Slusari a fost numit un specialist experimentat în domeniul agriculturii, cunoscut pentru activitatea sa în apărarea intereselor agricultorilor și implicarea în elaborarea politicii de stat pentru acest sector.

Reprezentanții asociației au menționat în adresare că noul ministru trebuie numit cât mai curând pentru a asigura continuitatea activității Guvernului și conducerea eficientă a instituției responsabile de politica agricolă.

În scrisoare se afirmă că sectorul agroalimentar se confruntă cu o serie de provocări serioase. Printre acestea se numără schimbările climatice, accesul limitat la piețele externe, modificarea legislației în conformitate cu normele Uniunii Europene și utilizarea eficientă a programelor de sprijin pentru producătorii agricoli. Competența autorităților în sectorul agricol trebuie să fie ridicată.

Asociația a subliniat experiența lui Slusari în funcții publice și a declarat că își asumă responsabilitatea instituțională pentru candidatura propusă. Organizația este pregătită să participe la consultări privind viitoarea conducere a Ministerului Agriculturii.

În prezent, Alexandru Slusari ocupă funcția de director executiv al Asociației „Forța Fermierilor”. El coordonează activitatea organizației și reprezintă interesele agricultorilor în dialogul cu autoritățile de stat, organizațiile internaționale și partenerii de dezvoltare.

Alexandru Slusari și-a exprimat îndoiala că prim-ministrul îl va numi în funcție, deoarece viziunile lor privind dezvoltarea sectorului pot diferi.

„Totul depinde de cât de mult se potrivesc viziunile mele cu cele ale prim-ministrului. De aceea sunt sceptic. Inițial, nu susțin creșterea TVA-ului în sectorul agroalimentar, pentru care domnul Tofan este în favoare. Nu alerg după funcție și nu evit responsabilitatea, dar vreau să promovez un alt model de agricultură”, a declarat Slusari.

Secretarul de presă al Guvernului, Dumitru Ciorici, a declarat pentru TV8 că autoritățile vor analiza toate candidaturile propuse.

„Orice asociație de profil poate înainta propunerile sale. Prim-ministrul va analiza toate opțiunile, după care va lua o decizie”, a asigurat reprezentantul Guvernului.

Funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare a devenit vacantă după ce Radu Musteață și-a dat demisia pe 24 iulie, la două zile după aprobarea noii componențe a Guvernului. Decizia a urmat după publicarea unor fotografii și declarații potrivit cărora oficialul ar fi fost anterior membru al Partidului Democrat din Moldova (PDM). Musteață neagă aceste afirmații.