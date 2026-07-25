Munteanu: Primele demisii în Guvern după 72 de ore înseamnă începutul crizei politice.

Fostul ambasador al Moldovei în SUA, Igor Munteanu, consideră că prima demisie din Guvernul lui Vasile Tofan și anume plecarea ministrului Radu Musteață este un semnal al unor procese politice serioase.

El a scris pe rețelele sociale că „este amenințată imaginea unui premier tehnocrat independent, care trebuia să recâștige încrederea societății după crizele din ultimii ani”, transmite infotag.md.

Munteanu consideră că slăbiciunea Guvernului Tofan constă în faptul că premierul nu este legat direct de sistemul de partide.

„Independența sa a fost motivul numirii, dar în același timp îl face vulnerabil, deoarece nu beneficiază de sprijin politic deplin”, a remarcat expertul.

El a amintit că printre cei 16 membri ai Guvernului, 12 sunt legați de partidul de guvernământ, iar atacurile sunt îndreptate în primul rând împotriva persoanelor pe care premierul le-a ales personal, iar după prima demisie pot urma altele.

Printre forțele posibile interesate să slăbească Guvernul, Munteanu numește elitele regionale care pot pierde influență din cauza reformei administrației publice locale, precum și grupurile afectate de schimbările fiscale și reforma instituțiilor de stat.

De asemenea, el indică asupra conflictului legat de lupta cu salariile mari din structurile de stat.

În opinia sa, promisiunile premierului de a reduce privilegiile în întreprinderile și agențiile de stat ating interesele multor persoane influente.

Separat, Munteanu leagă situația de viitoarele alegeri prezidențiale din 2028.

El consideră că „un premier de succes poate deveni un potențial candidat la funcția de președinte, ceea ce deja poate provoca confruntări politice între diferite grupuri”.

„Dacă criteriul principal pentru numirea funcționarilor va fi lipsa oricărui trecut controversat, sistemul poate pierde specialiști cu experiență reală în administrație, deoarece aproape orice profesionist are o biografie complexă”, a concluzionat Munteanu.