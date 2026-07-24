EcoVoucher: Familia Mîndru cu 4 copii din Popeasca a redus facturile prin program Ⓟ

În gospodăria Mîndru mașina de spălat este unul dintre electrocasnicele indispensabile. Cu patru copii în familie, hainele sunt spălate zilnic, iar funcționarea acestui electrocasnic influențează organizarea treburilor casnice.

Mașină de spălat veche avea un consum mare de energie electrică din cauza clasei joase de eficiență energetică și nu mai corespundea cerințelor familiei numeroase.

Totodată, când vechea mașină de spălat s-a defectat, înlocuirea ei devenise o necesitate, însă investiția era amânată din motive financiare. Programul EcoVoucher, sprijinit financiar de Uniunea Europeană, a făcut posibilă achiziția unui model nou și eficient energetic, datorită căruia facturile familiei pentru energie electrică s-au redus vizibil.

„Mașina de spălat veche s-a defectat brusc. M-am gândit să chem un meșter și să o repar. Într-o familie numeroasă, amânarea unei astfel de cheltuieli este dificilă. Spălăm foarte des. Copiii se schimbă dimineața, seara, merg la joacă și iar vin cu haine de spălat”, povestește Ina Mîndru.

În aceeași perioadă, Ina Mîndru a primit un SMS, prin care era informată că este beneficiara unui voucher de 6.000 de lei în cadrul Programului EcoVoucher.

„Nu credeam. Mă gândeam că poate nu este adevărat. Pentru a elimina orice îndoială, am apelat Linia Verde a programului, indicată în SMS. Mi s-a confirmat că, într-adevăr, am un voucher și cu acest voucher pot cumpăra un frigider sau o mașină de spălat rufe. Am ales mașina de spălat, care tocmai se defectase”, a menționat beneficiara.

EcoVoucher oferă ajutor real pentru familii

După confirmarea disponibilității voucherului, Ina Mîndru a mers la un magazin partener al programului pentru a-și alege o mașină de spălat nouă. Sprijinul financiar oferit prin Programul EcoVoucher a acoperit cea mai mare parte din costul electrocasnicului, iar familia a contribuit doar cu diferența de preț.

„Am mai adăugat încă două mii de lei și am luat o mașină de spălat econoamă, dar cu capacitate mai mare”, spune ea.

Procedura de achiziție și livrare a fost una simplă. După completarea documentelor necesare, noua mașină de spălat a fost livrată la domiciliu, iar cea veche a fost ridicată pentru reciclare. „Am scris o cerere să mi-o aducă acasă și să o ia pe cea veche. Așa și au făcut. Repede, foarte repede”, povestește beneficiara

Noua mașină de spălat răspunde mult mai bine necesităților familiei și contribuie la reducerea consumului de energie electrică. Pentru familiile numeroase electrocasnicele eficiente energetic înseamnă nu doar un confort sporit, ci și posibilitatea de a reduce cheltuielile lunare cu energia electrică. Beneficiara spune că programul reprezintă un sprijin concret pentru gospodăriile care nu își permit întotdeauna să înlocuiască imediat un aparat vechi care consumă multă energie electrică.

Ce oferă programul EcoVoucher?

Suport din partea Guvernului pentru achiziționarea unui electrocasnic nou și eficient energetic care consumă mai puțină energie și te ajută să economisești la facturi

Un voucher de 6.000 de lei acoperă până la 70% din costul unui frigider (clasele A–D) sau al unei mașini de spălat rufe (clasa A)

Acces la electrocasnice de calitate, care combină eficiența energetică cu durabilitatea și respectă standardele europene

Colectarea gratuită a echipamentului vechi

Prioritate în acordarea voucherelor au familiile cu doi sau mai mulți copii și gospodăriile în care locuiesc două persoane cu vârsta de peste 63 de ani.

Programul de Vouchere pentru Electrocasnice este dezvoltat de Guvernul Republicii Moldova cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Ediția curentă este implementată de Centrul Național pentru Energie Durabilă în cadrul proiectului „Eficiență Energetică și Energii Regenerabile pentru Moldova” (E4M), implementat de GIZ împreună cu Guvernul Republicii Moldova, finanțat de Guvernul Germaniei și cofinanțat de Uniunea Europeană, Norvegia și Danemarca. Ediția curentă a Programului este finanțată de Uniunea Europeană.