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libertv
25 Iulie 2026, 09:25
5 738
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Nicușor Dan: F-16 a doborât a doua dronă în 24 de ore în spațiul aerian al României

O altă dronă fără pilot a fost doborâtă în spațiul aerian al României de un avion de vânătoare F-16. Acesta este al doilea caz de acest fel în ultimele 24 de ore, a declarat președintele țării, Nicușor Dan.

Nicușor Dan: F-16 a doborât a doua dronă în 24 de ore în spațiul aerian al României.
Nicușor Dan: F-16 a doborât a doua dronă în 24 de ore în spațiul aerian al României.

Potrivit șefului statului, incidentul a avut loc sâmbătă dimineața, în jurul orei 08:30, transmite libertv.md.

„Încă o dronă a fost doborâtă în spațiul aerian al României, la 10 kilometri vest de localitatea Sfântu Gheorghe (delta Dunării). Aparatul a fost distrus de un pilot român într-un avion de vânătoare F-16”, a scris Dan pe rețelele sociale.

Acest incident a avut loc la doar o zi după un caz similar. Vineri, în jurul orei 11:00, un alt avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene Române a distrus un aparat de zbor neidentificat care a pătruns ilegal în spațiul aerian al țării.

Anterior, Dan a declarat că interceptarea dronelor se realizează în zone slab populate, pentru a exclude riscul pentru civili. În prezent, specialiștii din ministerele apărării din România colectează resturile aparatelor și stabilesc originea acestora.

Sursă
libertv
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