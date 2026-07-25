Zelenski: Trump a înțeles cine nu vrea să oprească războiul.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, consideră că omologul său american, Donald Trump, înțelege că Rusia nu este interesată de încetarea războiului.

Despre acest lucru a declarat el în cadrul unui interviu cu o bloggeriță americană de extremă dreaptă și susținătoare apropiată a președintelui SUA, Laura Loomer, transmite eurointegration.com.ua.

„Președintele a înțeles cine, de fapt, nu vrea să oprească războiul. Mai mult decât atât, a înțeles că noi vrem să-l oprim pe Putin, a înțeles că noi dorim cu adevărat pacea. Pentru că anterior se auzeau voci că Ucraina nu vrea să se oprească”, a remarcat Zelenski.

Desigur, după cum a spus el, Ucraina dorește victoria.

„Dar, în primul rând, ne concentrăm pe viețile oamenilor. Dacă mâine vom putea opri războiul, să ajungem la un armistițiu, este mai bine decât să luptăm 10–20 de ani pentru victorie și să pierdem oamenii noștri. Armistițiul este cea mai bună alternativă”, a declarat președintele Ucrainei.

„Cred că președintele Trump a început să aibă încredere în mine, iar acest lucru este un moment cheie, dacă vorbim despre schimbarea tonului”, a adăugat el.

Zelenski a mai spus că momentul decisiv în relațiile sale cu președintele SUA Donald Trump a fost o scurtă întâlnire personală la Vatican, care a avut loc în bazilica Sfântul Petru din Roma, în aprilie 2025.

Vineri s-a aflat că întâlnirea președintelui SUA Donald Trump cu omologul său ucrainean Vladimir Zelenski va avea loc marți, 28 iulie, la Washington.