De ce Lynk & Co câștigă tot mai mult teren în Europa. De ce merită descoperit și în Moldova Ⓟ

Electrificarea nu mai este o tendință, ci noua normalitate a industriei auto.

Tot mai mulți șoferi europeni aleg automobile eficiente, conectate și pregătite pentru viitor, iar odată cu această schimbare apar și branduri care privesc mobilitatea dintr-o perspectivă diferită.

Unul dintre ele este Lynk & Co – un brand care, în doar câțiva ani, și-a construit o prezență solidă pe piața europeană, remarcându-se prin designul scandinav, tehnologiile inteligente și o gamă de modele dezvoltate pentru stilul de viață modern.

Astăzi, Lynk & Co este prezent oficial și în Republica Moldova prin Autospace SRL., importatorul oficial al mărcii, oferind clienților acces la trei modele: 01, 02 și 08.

Un brand creat pentru mobilitatea modernă

Lynk & Co a fost lansat în 2016, la Göteborg, Suedia, în cadrul Geely Holding Group, grup din care face parte și Volvo Cars. Încă de la început, obiectivul brandului nu a fost doar dezvoltarea unor automobile performante, ci redefinirea experienței de utilizare: automobile conectate, intuitive și pregătite pentru un stil de viață dinamic.

Toate modelele comercializate în Europa sunt dezvoltate și omologate conform standardelor europene, respectând cele mai exigente cerințe privind siguranța, eficiența și protecția mediului.

De ce atrage tot mai mulți europeni?

Într-o perioadă în care eficiența, tehnologia și costurile de utilizare au devenit criterii importante în alegerea unui automobil, Lynk & Co propune o abordare diferită.

Modelele sale sunt echipate generos încă din versiunea standard și oferă sisteme avansate de asistență la condus, conectivitate permanentă și soluții moderne de propulsie, concepute pentru a face fiecare deplasare mai eficientă și mai confortabilă.

Brandul și-a extins rapid prezența în Europa și este disponibil astăzi în 25 de piețe europene, printr-o rețea de peste 140 de puncte de vânzare și service. În același timp, interesul pentru modelele Lynk & Co continuă să crească, pe măsură ce tot mai mulți șoferi aleg automobile hibride și electrice.

Trei modele, trei stiluri de viață

Lynk & Co 01 – SUV-ul plug-in hybrid pentru fiecare zi

Pentru cei care își încep ziua în oraș, dar își doresc libertatea de a pleca oricând într-o călătorie mai lungă, Lynk & Co 01 oferă un echilibru între eficiență, confort și performanță.

Cu 276 CP și o autonomie electrică de până la 75 km, modelul permite ca majoritatea deplasărilor zilnice să fie realizate exclusiv electric, iar pentru drumurile mai lungi motorul termic completează perfect experiența.

Interiorul minimalist, display-ul multimedia de 15,4 inch, materialele premium și numeroasele tehnologii inteligente transformă fiecare călătorie într-o experiență intuitivă și relaxantă.

Lynk & Co 02 – mobilitatea electrică pentru noua generație

Primul model 100% electric al mărcii destinat pieței europene este construit pentru cei care își doresc o experiență modernă de condus.

Cu până la 445 km autonomie (WLTP), încărcare rapidă DC, conectivitate 5G, sistem audio Harman Kardon și tehnologii inteligente de asistență, Lynk & Co 02 demonstrează că un automobil electric poate fi la fel de potrivit pentru naveta zilnică, cât și pentru planurile spontane din weekend.

Lynk & Co 08 – noua generație de SUV-uri plug-in hybrid

Cel mai nou model al gamei, Lynk & Co 08, redefinește conceptul de SUV plug-in hybrid.

Cu până la 200 km autonomie electrică și peste 1.000 km autonomie totală, modelul oferă libertatea de a conduce electric în fiecare zi, fără compromisuri atunci când drumul continuă dincolo de oraș.

Habitaclul spațios, finisajele premium și tehnologiile de ultimă generație completează un SUV conceput pentru familii, profesioniști și pasionați de călătorii.

Un design care nu trece neobservat

Linii curate, proporții echilibrate și influențe ale designului scandinav definesc fiecare model Lynk & Co. Exteriorul modern este completat de un interior minimalist, în care materialele de calitate, spațiul generos și tehnologia sunt integrate discret, fără a încărca experiența de utilizare.

Rezultatul este un automobil care transmite eleganță prin simplitate și demonstrează că designul poate fi, în același timp, funcțional și expresiv.

Tehnologie care lucrează discret pentru tine

Una dintre caracteristicile apreciate ale automobilelor Lynk & Co este modul în care tehnologia este integrată în experiența de condus.

Sistemele avansate ADAS monitorizează permanent traficul și asistă șoferul în numeroase situații, în timp ce interfața multimedia intuitivă și conectivitatea permanentă fac ca fiecare funcție să fie accesibilă exact atunci când este nevoie.

Rezultatul este o experiență care inspiră încredere și confort, fără a încărca șoferul cu funcții complicate.

Mai multă predictibilitate pentru viitor

Pe lângă tehnologie și eficiență, Lynk & Co oferă în Republica Moldova și posibilitatea răscumpărării garantate, oferind clienților mai multă predictibilitate atunci când își planifică următoarea schimbare de automobil.

Este o soluție care completează filosofia brandului: mobilitate fără griji și o experiență de proprietate cât mai simplă.

Acum poate fi descoperit și în Republica Moldova

Industria auto evoluează într-un ritm fără precedent, iar odată cu ea evoluează și așteptările șoferilor. Lynk & Co este unul dintre brandurile care reflectă această schimbare prin tehnologie, design și o abordare modernă a mobilității.

Cei care își doresc să descopere mai îndeaproape modelele Lynk & Co 01, 02 și 08 le pot vedea și testa în showroomul Autospace SRL, importatorul oficial al mărcii în Republica Moldova, situat pe str. Bucuriei, 18a, Chișinău.

Uneori, cel mai bun mod de a înțelege un automobil nu este să citești despre el, ci să îl conduci.