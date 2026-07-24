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Business News logoBusiness News
24 Iulie 2026, 16:00
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Surse de energie regenerabilă:Soluții pentru un viitor sustenabil Ⓟ

Tranziția către un sistem energetic sustenabil este esențială pentru reducerea dependenței de combustibili fosili și protejarea mediului.

Sursele de energie regenerabilă reprezintă o alternativă durabilă, accesibilă și tot mai utilizată atât la nivel global, cât și local.

Surse de energie regenerabilă:Soluții pentru un viitor sustenabil

Energia solară

Energia solară este obținută din lumina și căldura soarelui și poate fi valorificată prin panouri fotovoltaice, care produc electricitate, sau colectoare solare, care generează energie termică pentru încălzire. Această sursă contribuie la reducerea costurilor pe termen lung și la creșterea independenței energetice.

Energia eoliană

Energia eoliană este produsă prin transformarea energiei vântului în electricitate, cu ajutorul turbinelor eoliene. Deși depinde de condițiile meteorologice, aceasta aduce beneficii importante, precum reducerea emisiilor de CO₂ și protecția mediului.

Energia din biomasă

Biomasa este o sursă regenerabilă obținută din materii organice precum lemnul, resturile agricole sau deșeurile alimentare. Aceasta poate fi utilizată pentru producerea de energie termică, electrică sau combustibili, contribuind la valorificarea resurselor locale și reducerea deșeurilor.

Sursele regenerabile de energie reprezintă un pilon esențial al dezvoltării durabile și al tranziției către o economie verde.

Vezi aici mai multe măsuri de eficiență energetică și de utilizare a surselor energetice regenerabile:

https://www.keystonemoldova.md/ro/publications-and-resources/media-campaigns/eficienta-energetica-in-serviciile-sociale-start/video-explicative/

Acest material a fost realizat cu suportul financiar al Uniunii Europene.
Articolul face parte din campania de comunicare „Utilizăm energia eficient”, desfășurată în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru eficiența energetică în serviciile sociale”, implementat din sursele Uniunii Europene, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu I.P. Keystone Moldova și AO „Fondul de Inovații Sociale din Moldova”.

Conținutul materialului aparține autorilor și nu reflectă în mod necesar opinia Uniunii Europene și a Fundației Soros Moldova.

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