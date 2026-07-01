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eden
24 Iulie 2026, 09:00
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Eden: Apartament la Botanica și un loc de parcare gratis— o ofertă pe care nu trebuie să o ratați Ⓟ

Achiziționarea unui apartament nu înseamnă doar alegerea unei locuințe confortabile, ci și o investiție în calitatea vieții familiei dumneavoastră.

De aceea, am pregătit o ofertă specială pentru viitorii proprietari de apartamente într-unul dintre cele mai apreciate sectoare ale Chișinăului — Botanica.

Eden: Apartament la Botanica și un loc de parcare gratis— o ofertă pe care nu trebuie să o ratați

La cumpărarea unui apartament, beneficiați de un loc de parcare gratis.

Complexul rezidențial îmbină arhitectura modernă, materialele de construcție de înaltă calitate, compartimentările bine gândite și o amplasare excelentă. Totul este creat pentru un trai confortabil: apartamente spațioase, teritoriu amenajat, parcare subterană, soluții inginerești moderne și o infrastructură dezvoltată.

Eden: Apartament la Botanica și un loc de parcare gratis— o ofertă pe care nu trebuie să o ratați

Botanica rămâne unul dintre cele mai atractive sectoare ale orașului datorită accesului facil către toate zonele capitalei, proximității centrelor comerciale, școlilor, grădinițelor, parcurilor și zonelor de recreere.

Avantajele ofertei:

Loc de parcare inclus în prețul apartamentului

Complex rezidențial modern construit de un dezvoltator de încredere

Compartimentări funcționale și confortabile

Infrastructură dezvoltată în apropiere

Amplasare avantajoasă și potențial investițional ridicat

Număr limitat de apartamente disponibile în cadrul promoției

Eden: Apartament la Botanica și un loc de parcare gratis— o ofertă pe care nu trebuie să o ratați

Astăzi aveți oportunitatea de a achiziționa nu doar un apartament, ci un spațiu de locuit modern, în care fiecare detaliu este gândit pentru confortul dumneavoastră.

Numărul apartamentelor participante în promoție este limitat.

Contactați-ne și alegeți apartamentul potrivit pentru dumneavoastră chiar astăzi.

Sună acum +373 61 11 11 17

www.eden.md

Eden: Apartament la Botanica și un loc de parcare gratis— o ofertă pe care nu trebuie să o ratați

Sursă
eden
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