Trombițchi: De îndată ce debitul râului va scădea semnificativ, Chișinău poate rămâne fără apă

Scăderea nivelului râului Nistru a intensificat discuțiile despre siguranța apei potabile în Capitală și starea principalului curs de apă al țării.

Ecologul Ilia Trombițchi a explicat de ce s-a ajuns la situația actuală, dacă Chișinăul riscă să rămână fără apă și cum poate fi remediată criza ecologică, scrie rupor.md.

În ce stare se află Nistrul în această vară

Potrivit lui Ilia Trombițchi, situația din acest an este unică din cauza cantității extrem de mici de apă în bazinul Nistrului. Nivelul râului în sine spune puțin, deoarece volumul principal de apă este acumulat în lacul de acumulare Nistru, al cărui volum potențial este de aproximativ trei kilometri cubi. De acolo se face reglarea debitului.

„Acum doi ani, la 1 iunie 2024, când situația nu era foarte bună, dar mai bună decât astăzi, s-au întrunit hidrologii din Moldova și Ucraina, iar Ucraina a promis să dea 100 de metri cubi pe secundă în sectorul moldovenesc al Nistrului”, explică ecologul.

Această înțelegere a fost menținută până în prezent. Totuși, potrivit expertului, seceta hidrologică anterioară din regiune a făcut ca precipitațiile de iarnă să fie absorbite mai mult în sol decât să se scurgă. Astăzi, în lacul de acumulare este foarte puțină apă. Debitului din Carpați variază între 30 și 60 de metri cubi pe secundă, în timp ce evacuarea în aval este menținută la nivelul de 100 de metri cubi pe secundă. Din această cauză, nivelul lacului de acumulare scade constant.

Riscuri de deficit de apă pentru Chișinău

Obiectiv, alimentarea cu apă din Nistru depinde foarte mult de două orașe — Hotin în Ucraina și Chișinău. Potrivit lui Ilia Trombițchi, rezerva de nivel a lacului de acumulare la Hotin este încă de aproximativ doi metri. Situația în capitala Moldovei este mai complicată: la evacuarea curentă de 100 de metri cubi pe secundă, nivelul apei este de aproximativ 8,45 metri deasupra nivelului mării, cu un minim admisibil de 8,30 metri. Rezerva este de doar 15 centimetri.

„De îndată ce evacuarea râului în aval va scădea semnificativ, Chișinăul poate rămâne fără apă, iar în ciuda alarmelor anterioare pe această temă... încă nu sunt pregătite aceste puțuri arteziene pentru ca Chișinăul să aibă o sursă alternativă de apă, măcar pentru o perioadă scurtă”, constată expertul.

Potrivit lui, lipsa unor astfel de rezerve este o deficiență. Nivelul lacului de acumulare scade cu 6–7 centimetri pe zi. Pentru Hotin, aceasta înseamnă o rezervă pentru aproximativ o lună și ceva, iar pentru Chișinău termenul depinde de volumele viitoare de evacuare a apei.

Ce va decide Comisia Nistrului

La ultima ședință a Comisiei Nistrului s-a decis că Ucraina va menține consumul anterior de apă de 100 de metri cubi pe secundă până la sfârșitul lunii iulie. Pe 31 iulie va avea loc o altă ședință extraordinară a comisiei, unde părțile vor discuta consumul admisibil de apă în cursul inferior al râului.

Ilia Trombițchi este convins că evacuarea la nivelul de 70 de metri cubi pe secundă este absolut inacceptabilă pentru alimentarea cu apă a Chișinăului. Câteva zile această diferență poate fi compensată din lacul de acumulare Dubăsari, dar acesta are un volum prea mic. În opinia ecologului, se poate discuta despre un volum de 90 de metri cubi pe secundă, iar orice valoare mai mică este deja problematică.

Starea ecosistemului și provocările climatice

Când vine vorba despre apa potabilă și problemele critice, nevoile ecosistemului trec pe plan secund, observă ecologul. Acestea sunt afectate de câțiva ani, iar Nistrul continuă să se degradeze. În acest an, la fel ca și anul trecut, nu s-a efectuat deversarea ecologică de primăvară — revărsarea artificială a râului pentru inundarea pajiștilor de pe mal, reproducerea peștilor și curățarea albiei.

Ilia Trombițchi subliniază că în perioada 1922–2026 (cinci ani) aproape normală deversare ecologică a fost înregistrată doar în 1923. Acest lucru este legat de schimbările climatice, la care trebuie să ne adaptăm.

Cum să oprim secarea și să refacem râul

Potrivit expertului, pentru salvarea râului și stabilizarea regimului hidrologic este necesară o soluție complexă a mai multor sarcini:

Refacerea pădurilor din Carpați. Moldovei îi revine rolul de a acționa mai ferm în cadrul Comisiei Nistrului. Tăierile din munți au fost făcute mulți ani fără o refacere adecvată, ceea ce a afectat capacitatea pădurilor montane de a acumula umiditate.

Revizuirea programului de împădurire în Moldova. Potrivit ecologului, fondurile trebuie direcționate către metode eficiente de plantare, creșterea numărului de pepiniere și cercetarea culturilor locale rezistente. Programul nu trebuie să se limiteze doar la asigurarea cu combustibil a populației rurale.

Lupta împotriva răspândirii salcâmului. Aproximativ 80% din plantațiile forestiere sunt astăzi salcâmi — copaci americani care deteriorează regimul hidrologic, consumă mai multă umiditate decât speciile locale și înlocuiesc alte plante.

Schimbarea utilizării terenurilor. În Moldova, 55–60% din terenuri sunt agricole, iar o parte semnificativă este ocupată de culturi anuale care pierd umiditatea mai repede decât livezile și viile perene. Expertul propune să se folosească surplusul de teren agricol pentru refacerea regimului hidrologic.

Problemele microhidrocentralelor. Pe râurile mici montane se construiesc activ microhidrocentrale. Ele îmbracă râurile în beton și țevi, perturbă regimul hidrologic, distrug pădurile și lipsesc localnicii de venituri din turism în beneficiul investitorilor.

Cooperarea cu Ucraina. Ambele țări au nevoie de o colaborare strânsă și prietenoasă în bazinul râului, precum și de o coordonare mai clară a activității hidroenergeticienilor, care adesea acționează autonom în propriul interes.

Situația poluării apei

Referindu-se la incidentul recent de primăvară privind poluarea Nistrului, Ilia Trombițchi a declarat că, potrivit datelor sale neoficiale, a fost vorba despre poluare cu produse petroliere, nu cu bifenili policlorurați (PCB), cum se presupunea anterior.

„Nu a fost cel mai mare rău în ceea ce privește poluarea, iar acum... se poate folosi liniștit apa din Nistru fără griji. Murdăria a fost dusă în aval, filtrele sunt instalate, dar cel mai important este că nu mai există PCB, adică pur și simplu nu există din cauza faptului că natura poluării a fost limitată la produse petroliere”, a explicat el.

În același timp, ecologul a remarcat că partea ucraineană a fost informată despre situație, dar a păstrat tăcerea, ceea ce „este, ca să spunem delicat, nu foarte civilizat”. În concluzie, expertul a subliniat că activitatea Comisiei Nistrului și a grupurilor sale de lucru este utilă și aduce rezultate, însă părțile trebuie să se asculte mai bine.