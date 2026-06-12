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12 Iunie 2026, 21:32
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Oamenii de știință au explicat zumzetul misterios pe care îl aud milioane de oameni

Misteriosul „zumzet”, de care se plâng de ani de zile locuitorii din diferite țări, ar putea fi explicat prin particularitățile auzului și prin forma de tinitus.

Oamenii de știință au explicat zumzetul misterios pe care îl aud milioane de oameni
Oamenii de știință au explicat zumzetul misterios pe care îl aud milioane de oameni

Constatările au fost făcute de cercetătorii de la Universitatea Norvegiană de Știință și Tehnologie (NTNU), iar rezultatele au fost publicate în revista PLOS One.

Este vorba despre un fenomen în care oamenii aud un zumzet de frecvență joasă, asemănător cu funcționarea unui motor, cel mai adesea noaptea și în interior. În același timp, cei din jur, aflați în același loc, nu percep niciun sunet, iar sursa externă a zgomotului deseori nu poate fi identificată. Plângerile privind „zumzetul” sunt înregistrate încă din anii 1970 în Marea Britanie, SUA, Canada, Australia și alte țări.

Pentru a verifica dacă aceste senzații sunt legate de o sensibilitate auditivă crescută, cercetătorii au examinat 28 de persoane care raportau un astfel de zgomot. S-a constatat că majoritatea aveau un auz normal, iar o sensibilitate pronunțată la frecvențe joase nu a fost observată.

În plus, oamenii de știință au testat ipoteza conform căreia sunetul ar putea proveni din urechea internă sub forma așa-numitelor emisii otoacustice — semnale slabe care de obicei nu sunt percepute de om. Totuși, această ipoteză nu a fost confirmată.

Potrivit autorilor, explicația cea mai probabilă pentru o parte dintre cazuri este tinitusul de frecvență joasă — percepția unui sunet fără o sursă externă. Aceasta este o stare în care persoana aude zgomote precum zumzet, bâzâit sau șuierat, care apar în interiorul sistemului auditiv.

Cercetătorii menționează că acest lucru nu exclude existența unor surse reale de zgomot extern în cazuri izolate. Totuși, multe dintre raportările privind „zumzetul” pot fi legate tocmai de particularitățile funcționării sistemului auditiv și de modul în care creierul interpretează semnalele de frecvență joasă.

Studiul subliniază, de asemenea, faptul că mecanismele de percepție a sunetelor de joasă frecvență și a infrasunetelor au fost studiate semnificativ mai puțin decât cele ale frecvențelor înalte și necesită cercetări suplimentare.

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