Fabrica de sticlă din Chișinău a fost scoasă la vânzare pentru 773 de milioane de lei.

Prețul inițial de vânzare este de 773 milioane de lei. Viitorul întreprinzător va trebui să investească în întreprindere minimum 20,5 milioane de euro în decurs de trei ani, transmite rupor.md.

Potrivit Agenției Proprietății Publice, uzina păstrează profilul de producție, dispune de infrastructură funcțională și are potențial de dezvoltare pe piața regională. De la investitor se așteaptă modernizarea proceselor de producție și dezvoltarea capacităților întreprinderii.

Fabrica de sticlă din Chișinău activează în domeniul producerii ambalajelor din sticlă. În profilul investițional al întreprinderii se menționează că uzina produce aproximativ 250 de tipuri de borcane și sticle pentru conserve, produse alimentare, băuturi alcoolice și nealcoolice.

Întreprinderea este situată în zona industrială a Chișinăului, pe strada Transnistria, 20. Suprafața terenului este de circa 14,8 ha. Pe teritoriu se află 31 de construcții, precum și o linie ferată deservită de CFM.

Conform documentației concursului, fabrica este scoasă la vânzare împreună cu imobilul, echipamentul, materiile prime, produsele, mărcile comerciale, documentele permisive, drepturile și obligațiile întreprinderii. Excepție fac obiectele ce țin de proprietatea publică a statului.

Concursul se va desfășura în două etape. Mai întâi comisia va verifica documentele și conformitatea participanților cu condițiile concursului. Apoi va avea loc etapa de majorare a prețului și îmbunătățire a ofertelor.

Câștigătorul va fi desemnat pe baza evaluării sumare a prețului propus și a angajamentelor investiționale.

În documentația concursului se precizează că investitorul trebuie să păstreze profilul de activitate al întreprinderii, să dezvolte fabrica, să respecte obligațiile ecologice și să mențină locurile de muncă pe perioada monitorizării contractului sau să mărească numărul angajaților. O condiție separată se referă la datoriile întreprinderii: investitorul trebuie să-și asume obligația de a le achita.

Dacă participantul nu este de acord să păstreze profilul de activitate al uzinei și să achite datoriile, oferta sa va fi respinsă și nu va fi admisă la evaluarea părții financiare și a angajamentelor investiționale.

Câștigătorul concursului va trebui să achite întreaga valoare a cumpărării într-o singură plată înainte de semnarea contractului de vânzare-cumpărare. De asemenea, este obligat să plătească un impozit privat de 1% din valoarea achiziției, precum și alte taxe și impozite prevăzute de lege.

Pentru participarea la concurs, investitorii trebuie să depună o garanție în valoare de 200.000 lei. De asemenea, trebuie să prezinte un document bancar care să confirme capacitatea participantului de a finanța cel puțin 25% din volumul total al investițiilor declarate.

La 1 ianuarie 2026, în întreprindere lucrau 330 de persoane, iar salariul mediu era de 19.018 lei.

Solicitările de participare la concurs se primesc până la 30 septembrie 2026.