Bogătașii fug de instabilitate: Un număr record de milionari își schimbă țara de reședință.

Potrivit previziunilor experților, în 2026 aproximativ 165.000 de milionari își vor schimba locul de reședință – un nou record mondial, transmite bb.lv.

Dacă acum câțiva ani principalul motiv pentru mutarea persoanelor bogate era facilitățile fiscale, acum pe primul plan au ieșit problemele de securitate, stabilitate politică și protecția capitalului. Despre aceasta scrie The Economist, citând datele companiei de cercetare New World Wealth.

Potrivit estimărilor analiștilor, în 2025 peste 140.000 de milionari și-au schimbat țara de reședință. Aceasta a fost cea mai mare cifră înregistrată vreodată. În acest an, numărul migranților bogați ar putea crește până la 165.000 de persoane.

În același timp, piața migrației investiționale crește rapid. Industria care ajută clienții înstăriți să obțină permise de ședere și cetățenie în alte țări este evaluată deja la aproximativ 40 de miliarde de dolari. În ultimii șase ani, volumul acesteia s-a dublat.

Unul dintre principalele centre de atracție pentru străinii bogați a rămas mult timp Dubai. Emiratul a atras activ antreprenori și investitori din Asia, Africa și țările Orientului Mijlociu datorită taxelor reduse, infrastructurii dezvoltate și condițiilor simplificate de relocare.

Totuși, după agravarea situației din Orientul Mijlociu, o parte dintre potențialii migranți au început să caute alternative. În acest context, crește interesul pentru țările din Europa, America de Nord și regiunea Asia-Pacific.

Potrivit experților, numărul cererilor de relocare a crescut semnificativ în rândul locuitorilor țărilor occidentale. În Regatul Unit, interesul pentru cetățenia alternativă a crescut încă după pandemie. În Franța, Germania și Spania, cetățenii înstăriți își exprimă tot mai des îngrijorarea față de o posibilă înăsprire a politicii fiscale. Pentru prima dată, aceste state se află printre țările care pierd mai mulți locuitori bogați decât câștigă.

Cererea pentru a doua cetățenie crește foarte rapid în rândul americanilor. Reprezentanții industriei menționează că SUA, care anterior erau o piață secundară, au devenit practic cea mai mare sursă de clienți pentru companiile din domeniul migrației investiționale.

Mulți americani înstăriți doresc să obțină dreptul de ședere în țările europene, temându-se de polarizarea politică din SUA și dorind să-și asigure oportunități suplimentare pentru călătorii, afaceri și protecția activelor.

Totodată, Statele Unite continuă să atragă investitori străini. Popular este programul EB-5, care oferă avantaje imigratorii în schimbul investițiilor în economia americană.

În același timp, programul Gold Card propus de președintele SUA Donald Trump nu a generat încă interesul așteptat. Experții explică acest lucru prin costurile ridicate de participare și lipsa clarității privind statutul juridic viitor al programului.

Pe fondul cererii în creștere, multe state încearcă să profite de atragerea străinilor înstăriți. Noi programe de obținere a cetățeniei și permisului de ședere contra investițiilor sunt dezvoltate activ de țările din bazinul Caraibelor, Asia și Oceania. Totodată, autoritățile intensifică verificările candidaților, temându-se de folosirea acestor scheme pentru ocolirea sancțiunilor, ascunderea activelor sau spălarea banilor.

Un nou factor de risc pentru migranții bogați

O incertitudine suplimentară creează agravarea situației din Orientul Mijlociu. După operațiunea militară a SUA și Israelului împotriva Iranului, Qatar a fost nevoit să suspende activitatea complexului energetic Ras Laffan – unul dintre cele mai importante obiective din infrastructura mondială de gaze.

În articolul său pentru The Times, comentatorul economic Ed Conway atrage atenția asupra unui alt factor important – dependența statelor din Golful Persic de lucrătorii străini.

Succesul economic al țărilor din regiune se bazează în mare măsură pe munca expatriaților, atrași de salariile mari și regimul fiscal favorabil. Potrivit Băncii Mondiale, ponderea populației non-native este de 77% în Qatar, 74% în Emiratele Arabe Unite și 67% în Kuweit. Acestea sunt unele dintre cele mai ridicate niveluri din lume.

Pe fondul tensiunilor crescânde din regiune, o parte dintre specialiștii și investitorii străini încep deja să ia în considerare posibilitatea relocării în jurisdicții mai stabile, ceea ce poate deveni o nouă provocare pentru economiile țărilor din Golful Persic.

Migrația mondială a milionariilor înregistrează o creștere fără precedent. Dacă anterior persoanele bogate se mutau pentru avantaje fiscale, astăzi factorii principali sunt securitatea, stabilitatea politică și protecția capitalului. În condițiile incertitudinii globale, a doua cetățenie și locul alternativ de reședință sunt tot mai des privite ca elemente de asigurare personală și financiară.