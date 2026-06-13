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13 Iunie 2026, 11:00
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Cozi la frontieră: Sute de mașini așteaptă la intrările în punctele de trecere Palanca și Tudora

Pe traseul Odesa-Reni, astăzi, 13 iunie, s-au format ambuteiaje mari spre granița cu Moldova și România.

Cozi la frontieră: Sute de mașini așteaptă la intrările în punctele de trecere Palanca și Tudora.
Cozi la frontieră: Sute de mașini așteaptă la intrările în punctele de trecere Palanca și Tudora.

Blocaje majore sunt înregistrate la punctele de trecere „Palanca”, „Starokazacie”, „Orlovca” și „Reni”, iar șoferii sunt nevoiți să stea în cozi de mai multe ore. Despre aceasta informează Novini.LIVE, citând datele serviciului Google Maps, transmite rupor.md.

Celor care se întorc în Moldova sau așteaptă sosirea transportului din Ucraina li se recomandă să țină cont că timpul de așteptare în cozi pe partea ucraineană este de câteva ore. Cea mai dificilă situație este la punctul de trecere „Palanca-Maiaki-Udobnoe”, unde automobilele se aliniază pe mai multe rânduri la intrarea în țară, ceea ce întârzie semnificativ accesul în Moldova.

Traficul este serios îngreunat și la punctul de trecere „Tudora — Starokazacie”, unde tronsonul de drum de frontieră este blocat de un flux dens de transport. În sud, ambuteiajele au blocat intrarea în Reni, accesul la punctul de trecere „Giurgiulești — Reni” și traversarea cu feribotul în Orlovca, iar un factor suplimentar al întârzierilor pe direcția românească este implementarea treptată în UE a noului sistem de înregistrare EES.

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