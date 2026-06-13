A declarat acest lucru președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, în cadrul unei întâlniri cu participanții la război, organizată cu prilejul Zilei Rusiei.

Potrivit lui Putin, Rusia trebuie să „le răspundă Forțelor Armate Ucrainene cum se cuvine”, transmite meduza.io.

„Și noi facem asta. Vom intensifica loviturile asupra infrastructurii inamicului astfel încât să-i luăm dorința de a ataca obiectivele noastre civile”, a spus Putin.

Ucraina a intensificat în ultimele săptămâni atacurile asupra Rusiei, nu doar în regiunile de frontieră, ci pe întreg teritoriul până la Urali. Principalele ținte ale acestor atacuri sunt rafinăriile de petrol: autoritățile ucrainene le consideră ținte militare legitime, deoarece veniturile din vânzarea petrolului permit Rusiei să continue războiul. În același timp, dronele ucrainene lovesc regulat și case rezidențiale, ceea ce duce la victime civile.