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meduza.io logomeduza
13 Iunie 2026, 09:36
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Putin: Rusia va intensifica loviturile asupra Ucrainei pentru a descuraja dorința de a ataca obiectivele noastre

Rusia va intensifica loviturile asupra Ucrainei, ca răspuns la atacurile cu drone ale Forțelor Armate Ucrainene asupra obiectivelor de pe întreg teritoriul Rusiei.

Putin: Rusia va intensifica loviturile asupra Ucrainei pentru a descuraja dorința de a ataca obiectivele noastre.
Putin: Rusia va intensifica loviturile asupra Ucrainei pentru a descuraja dorința de a ataca obiectivele noastre.

A declarat acest lucru președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, în cadrul unei întâlniri cu participanții la război, organizată cu prilejul Zilei Rusiei.

Potrivit lui Putin, Rusia trebuie să „le răspundă Forțelor Armate Ucrainene cum se cuvine”, transmite meduza.io.

„Și noi facem asta. Vom intensifica loviturile asupra infrastructurii inamicului astfel încât să-i luăm dorința de a ataca obiectivele noastre civile”, a spus Putin.

Ucraina a intensificat în ultimele săptămâni atacurile asupra Rusiei, nu doar în regiunile de frontieră, ci pe întreg teritoriul până la Urali. Principalele ținte ale acestor atacuri sunt rafinăriile de petrol: autoritățile ucrainene le consideră ținte militare legitime, deoarece veniturile din vânzarea petrolului permit Rusiei să continue războiul. În același timp, dronele ucrainene lovesc regulat și case rezidențiale, ceea ce duce la victime civile.

Sursă
meduza.io logomeduza
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