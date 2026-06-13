Zelenski: Deschiderea clusterului reprezintă un sprijin important, felicităm și Moldova

Despre aceasta a scris el pe rețelele sociale, transmite eurointegration.com.ua.

În primul rând, Zelenski a mulțumit tuturor celor care luptă pentru Ucraina, care muncesc pentru statul ucrainean și ajută la protejarea intereselor naționale. De asemenea, a mulțumit tuturor partenerilor din UE și fiecărui lider în parte pentru acest pas important în favoarea Europei.

„Ucraina se apără pe sine și astfel întreaga Europă – ideea că popoarele europene pot trăi unite, libere și în pace”, a subliniat el.

„Așa cum am spus, Ucraina face ceea ce este necesar, iar important este că și UE își respectă angajamentul. Deschiderea primului cluster este un sprijin politic și moral semnificativ pentru statul și oamenii noștri”, a declarat Zelenski.

El a adăugat că s-au făcut toate pregătirile și pentru deschiderea următoarelor clustere.

„Felicităm de asemenea și Moldova pentru acest pas pe care îl facem împreună”, a menționat Zelenski separat.