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meduza.io logomeduza
13 Iunie 2026, 13:45
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Dronele ucrainene au atacat portul maritim Temryuk din regiunea Krasnodar

Dronurile ucrainene au lovit în noaptea de 13 iunie terminalul maritim din raionul Temryuk.

Dronele ucrainene au atacat portul maritim Temryuk din regiunea Krasnodar.
Dronele ucrainene au atacat portul maritim Temryuk din regiunea Krasnodar.

Potrivit guvernatorului regiunii, Veniamin Kondratiev, o persoană a murit, iar trei au fost rănite, transmite meduza.io.

Ca urmare a căderii resturilor, a scris Kondratiev pe canalul său de Telegram, a izbucnit un incendiu, care este stins de aproape 100 de persoane și 30 de utilaje.

Potrivit canalului ucrainean Exilenova+, a fost atacat complexul portuar „Tamanneftegaz”, pe teritoriul căruia au izbucnit două incendii.

Complexul „Tamanneftegaz” este unul dintre cele mai mari din sudul Rusiei pentru transbordarea hidrocarburilor lichefiate.

Ministerul Apărării al Federației Ruse a declarat că în noaptea de 13 iunie au fost doborâte 177 de drone ucrainene deasupra a 13 regiuni ale Rusiei și Crimeei anexate. Cu o zi înainte, militarii ruși raportaseră 231 de drone doborâte în timpul nopții.

Sursă
meduza.io logomeduza
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