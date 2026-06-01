Profilactix: Obține cadou eliminarea căpușelor din curte. Ofertă valabilă pentru primele 100 programări Ⓟ

Vestea bună: acum poți scăpa de toți trei dăunători printr-o singură intervenție.

Profilactix - compania specializată în combaterea profesională a dăunătorilor din Moldova, lansează o ofertă de sezon: programează o lucrare de eliminare a muștelor și a țânțarilor și primești CADOU eliminarea căpușelor din curtea ta. Oferta este valabilă pentru primele 100 de programării.

De ce contează asta mai mult decât crezi

Muștele nu sunt doar deranjante, ele transportă bacterii și contaminează alimentele. Țânțarii pot provoca reacții alergice, mai ales la copii. Căpușele sunt însă pericolul cel mai tăcut: invizibile în iarbă, mușcătura lor poate transmite boli grave, inclusiv boala Lyme.

Tratamentul profesional al curții împotriva căpușelor costă în mod normal separat, acum îl primești inclus, fără costuri suplimentare.

De ce să alegi Profilactix

Echipa Profilactix folosește produse certificate internațional, sigure pentru adulți, copii și animale de companie. Specialiștii ajung la fața locului în maxim 24 de ore de la solicitare și oferă garanție oficială de eliminarea dăunătorilor. Compania activează în Chișinău și în toată Moldova, inclusiv în localități mai mici.

Cum beneficiezi de ofertă

Sună la +373 79 527 888 sau lasă o cerere pe profilactix.md, menționând că vrei să programezi lucrarea de eliminare a muștelor și țânțarilor.