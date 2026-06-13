Cererea pentru titluri de stat în Moldova crește.

Vânzările lunare cresc datorită titlurilor scurte. În primele cinci luni ale anului 2026 au fost vândute titluri de stat în valoare de 26 miliarde de lei, ceea ce depășește cu o treime volumul vânzărilor din aceeași perioadă a anului trecut, transmite logos-pres.md.

Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, în primele cinci luni ale anului 2026, rata medie ponderată a dobânzii la licitațiile primare pentru titlurile de stat a fost de 9,38%.

Randamentul titlurilor de stat, conform datelor Ministerului Finanțelor, în primele cinci luni ale anului 2026 a scăzut ușor în medie comparativ cu aceeași perioadă din 2025, coborând de la un interval de aproximativ 9,6%–10,1% la actuala medie ponderată de 9,38%.

Din partea băncilor comerciale, cererea este preponderentă pentru titluri scurte, pentru o gestionare rapidă a lichidității. Randamentul obligațiunilor de trezorerie pe 182 și 364 de zile la licitațiile interbancare de la începutul lunii iunie 2026 s-a situat în jurul valorii de 9,5%–9,9%.

În mai au fost vândute titluri de stat în valoare de 6,8 miliarde de lei, iar titlurile vândute anterior au fost răscumpărate în valoare de 5,4 miliarde de lei, ceea ce a permis finanțarea netă a cheltuielilor bugetare după serviciul datoriei. Creșterea datoriei publice a avut loc datorită finanțării nete pozitive pe piața primară a titlurilor de stat în valoare nominală de 5.649,98 milioane de lei, precum și datorită finanțării nete pozitive din plasarea directă a titlurilor de stat către persoane fizice în valoare de 216,52 milioane de lei.

La 31 mai 2026, datoria publică internă a țării în valoare nominală a crescut cu 5.866,5 milioane de lei față de începutul anului și a ajuns la 57.861,33 milioane de lei, informează Ministerul Finanțelor.

Creșterea datoriei publice interne se accelerează simultan cu creșterea cererii și ofertei pentru plasamente, ținând cont de conjunctura pieței titlurilor de stat și de necesitatea guvernului de fonduri. În mai, aceasta a crescut cu 1,4 miliarde de lei, în timp ce în aprilie doar cu 377 milioane de lei.