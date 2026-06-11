Geely, marca auto nr. 1 în Moldova la finalul lunii mai Ⓟ

GEELY se numără printre cei mai mari producători auto la nivel mondial și investește constant în cercetare și dezvoltare, promovând tehnologii inovatoare. Utilizarea platformelor moderne, inclusiv arhitectura CMA dezvoltată împreună cu Volvo, propriile sisteme hibride și electrice, precum și soluțiile inteligente de siguranță au consolidat poziția companiei pe piața globală și au câștigat încrederea a milioane de proprietari.

Un factor esențial al succesului GEELY îl reprezintă și gama extinsă de modele disponibilă în Republica Moldova. Astăzi, marca oferă automobile adaptate oricărui stil de viață și oricărei necesități — de la automobile electrice compacte pentru mediul urban până la hibride moderne și SUV-uri premium de clasă superioară.

Gama actuală GEELY disponibilă în Republica Moldova include:

GEELY EX2 — automobil electric compact destinat utilizării zilnice;

— GEELY Coolray — SUV dinamic cu design expresiv și caracter sportiv;

— GEELY Cityray — SUV de familie versatil, cu habitaclu spațios și tehnologii moderne;

— GEELY EX5 EM-i Super Plug-in Hybrid — hibrid plug-in de ultimă generație;

— GEELY Atlas — SUV tehnologic de familie construit pe platforma CMA;

— GEELY EX5 — SUV electric premium de nouă generație;

— GEELY Monjaro — modelul flagship al mărcii, cu un nivel impresionant de echipare.

O componentă importantă a succesului GEELY este și nivelul înalt al serviciilor post-vânzare. Centrul de service autorizat al mărcii din Republica Moldova funcționează în conformitate cu standardele producătorului, utilizând exclusiv piese originale și echipamente moderne de diagnosticare.

Întreținerea tehnică este realizată de specialiști certificați, care își perfecționează în mod regulat competențele în cadrul programelor corporative GEELY. Această abordare garantează calitatea fiecărei intervenții, fiabilitatea exploatării automobilului și siguranța proprietarilor pe întreaga durată de utilizare.

GEELY EX2

Automobilul electric GEELY EX2 îmbină dimensiunile compacte, dotările moderne și costurile reduse de exploatare. Motorul electric de 116 CP oferă o autonomie de până la 325 km conform ciclului WLTP, acoperind integral necesitățile zilnice ale șoferilor.

Dotările includ un ecran multimedia de 14,6 inch, interior digital, sisteme electronice de asistență și încărcare rapidă până la 80% în aproximativ 25 de minute.

Versiuni și prețuri:

Premium — 14 880 $

Flagship — 16 880 $

GEELY Coolray

Coolray este echipat cu un motor turbo 1.5 TD de 174 CP și o transmisie automată DCT cu 7 trepte. Accelerația de la 0 la 100 km/h este realizată în doar 7,6 secunde.

Modelul beneficiază de sistem de vizualizare panoramică 540°, platforma multimedia Flyme Auto, sisteme inteligente ADAS și patru moduri de rulare. Pentru primul proprietar este oferită o garanție de uzină de 10 ani sau 500 000 km pentru motor și transmisie.

În prezent, Coolray este comercializat cu succes în peste 54 de țări din întreaga lume.

Versiuni și prețuri:

Luxury — 16 880 $

Flagship — 20 880 $

GEELY Cityray

Cityray este echipat cu un motor turbo 1.5 TD de 174 CP și un cuplu maxim de 290 Nm, completat de o suspensie spate independentă multilink.

Automobilul oferă un portbagaj de 571 litri, sistem multimedia bazat pe platforma Qualcomm 8155, plafon panoramic, iluminare ambientală, încărcare wireless și un pachet complet de sisteme de asistență pentru conducere de nivel L2.

Modelul se numără printre liderii clasamentului J.D. Power APEAL privind satisfacția proprietarilor.

Versiuni și prețuri:

Flagship — 21 880 $

GEELY EX5 EM-i Super Plug-in Hybrid

EX5 EM-i este primul hibrid plug-in GEELY lansat pe piața Republicii Moldova. Modelul utilizează inovatorul sistem de propulsie NordThor EM-i și bateria de ultimă generație Short Blade.

Automobilul este inclus în Cartea Recordurilor Guinness drept cel mai economic SUV hibrid din lume și se menține deja de câteva luni printre liderii vânzărilor din Republica Moldova.

Interiorul digital, materialele premium și pachetul extins de sisteme electronice de asistență completează caracterul tehnologic al modelului.

Versiuni și prețuri:

Premium — 24 880 $

Flagship — 26 880 $

Flagship (+) — 28 880 $

GEELY Atlas

Atlas este construit pe platforma CMA, dezvoltată împreună cu Volvo, îmbinând un nivel ridicat de siguranță, un habitaclu spațios și un echipament generos.

Printre dotări se regăsesc sistemul audio Harman Infinity, ventilația scaunelor, plafonul panoramic și iluminarea ambientală a interiorului.

Versiuni și prețuri:

Flagship — 28 880 $

GEELY EX5

SUV-ul complet electric GEELY EX5 oferă o autonomie de până la 430 km conform standardului WLTP.

Încărcarea rapidă permite alimentarea bateriei până la 80% în aproximativ 20 de minute, iar sistemul de recuperare a energiei contribuie la eficiența exploatării în mediul urban.

Interiorul digital modern și materialele de calitate evidențiază caracterul tehnologic al modelului.

Versiuni și prețuri:

Flagship — 29 880 $

GEELY Monjaro

Monjaro este echipat cu un motor turbo de 2,0 litri, dezvoltând 238 CP, și o transmisie automată Aisin cu 8 trepte.

Dotările includ trei ecrane digitale, sistemul de operare Galaxy OS 2.0, control vocal și suspensie adaptivă CCD. Modelul se adresează clienților care apreciază tehnologia avansată, confortul și siguranța la cel mai înalt nivel.

Versiuni și prețuri:

Flagship — 34 880 $

Lider confirmat prin alegerea cumpărătorilor

Gama diversificată de modele, tehnologiile moderne, serviciile post-vânzare dezvoltate, specialiștii calificați și întreținerea realizată conform standardelor internaționale ale producătorului au devenit fundamentul succesului GEELY în Republica Moldova.

Astăzi, marca oferă soluții pentru aproape orice necesitate — de la accesibilul automobil electric EX2, disponibil de la 14 880 USD, până la SUV-ul flagship Monjaro, cu un preț de 34 880 USD.

Pentru informații suplimentare privind prețurile actuale, disponibilitatea modelelor și livrările planificate:

📞 022 809 350

📍 Chișinău, str. Calea Ieșilor 14

Mai multe informații despre GEELY și gama de modele disponibilă în Republica Moldova sunt disponibile pe site-ul oficial: www.geely.md.