Chișinău Maker Faire: Cel mai mare festival al tehnologiei și creativității Ⓟ

Evenimentul se va desfășura între orele 10:00 și 17:00 și va reuni copii, tineri, adulți, familii, makeri, inventatori, educatori, artiști, meșteșugari și pasionați de inovație. Accesul este gratuit, cu înregistrare obligatorie pe https://chisinau.makerfaire.com/call-for-visitors/.

Festivalul propune o zi construită în jurul experimentării: robotică, drone, realitate virtuală, imprimare 3D, artă digitală, electronică, ateliere creative, proiecte maker, demonstrații tehnice și activități practice pentru publicul larg.

De la Nord la Sud, comunitatea maker din întreaga țară se adună la Chișinău pentru a arăta cum prind formă ideile atunci când creativitatea întâlnește tehnologia. Chișinău Maker Faire face parte din mișcarea globală Maker Faire, prezentă în peste 40 de țări, conectând Moldova la o rețea internațională care promovează inovația, educația prin experiment, cultura „do-it-yourself” și învățarea aplicată.

Ce îi așteaptă pe vizitatori

Chișinău Maker Faire 2026 este gândit ca un festival în care fiecare vizitator își poate găsi o experiență relevantă: de la copii curioși și familii, până la adolescenți, studenți, profesori, tineri pasionați de tehnologie, creatori și adulți interesați de proiecte noi.

Pe parcursul zilei, publicul va putea explora:

zone de expoziție cu proiecte tech, lucrări artizanale și invenții;

activități interactive și demonstrații tehnice;

robotică, drone, electronică, imprimare 3D și tăiere laser;

experiențe VR, jocuri, activități creative și zone pentru copii;

workshopuri tematice pentru diferite categorii de vârstă;

idei curajoase, oameni talentați și proiecte dezvoltate în spirit maker.

Ediția din acest an include și o zonă specială dedicată jocurilor Arcade și consolelor Dandy, un spațiu de relaxare și nostalgie pentru mileniali, dar și o ocazie pentru copii și tineri să descopere jocurile care au marcat copilăria unei generații.

Cei mai mici vizitatori vor putea participa, de asemenea, la experiența Karting Kids, într-un traseu amenajat, sigur și interactiv.

Agenda zilei: 13 iunie 2026

Festivalul începe la ora 10:00, cu înregistrarea vizitatorilor și accesul în zonele interactive, expoziționale și creative.

Programul principal include:

10:00 – 11:00 – Înregistrarea vizitatorilor

11:00 – 11:30 – Deschiderea oficială a festivalului

10:00 – 17:00 – Activități interactive

10:00 – 17:00 – Expoziție Makeri

10:30 – 16:00 – Workshopuri programate

14:00 și 16:00 – Tombolă

16:00 – Înmânare diplome și poză de grup

Workshopuri și activități pe durata zilei

Chișinău Maker Faire 2026 propune o agendă diversă de activități, structurată pentru diferite vârste și interese: de la zone creative pentru copii și activități interactive, până la workshopuri de modelare 3D, tăiere laser, electronică, programare, robotică, drone, String Art, mozaic și alte experiențe practice.

Pe parcursul zilei, vizitatorii vor putea participa gratuit la activități interactive, expoziții maker, demonstrații tehnice și zone creative pentru toate vârstele.

Workshopurile programate necesită o contribuție simbolică de 50 lei per workshop. Acestea se vor desfășura în intervalul 10:30 – 16:00, în sălile Tekwill și în spațiile dedicate atelierelor.

Pentru a-și organiza mai ușor vizita, participanții sunt încurajați să consulte și să salveze vizualurile cu agenda workshopurilor, unde sunt indicate orele, locațiile și detaliile fiecărui atelier.

Un festival pentru copii, tineri, adulți și familii

Activitățile din cadrul festivalului sunt concepute pentru mai multe categorii de vârstă. Copiii vor avea acces la zone creative, activități de joacă, Karting Kids, face painting, animatori și ateliere practice. Tinerii vor putea testa drone, roboți, electronică, imprimare 3D și activități de prototipare, iar adulții vor putea explora zona de expoziție, proiectele maker, jocurile Arcade, consolele Dandy, demonstrațiile tehnice și experiențele interactive.

Chișinău Maker Faire este o platformă care aduce împreună educația, tehnologia, creativitatea și comunitatea, într-un format accesibil și prietenos pentru publicul larg.

Organizatori și parteneri

Chișinău Maker Faire 2026 este organizat de Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC) și Clubul Tinerilor Makeri, cu Tekwill în calitate de partener-cheie, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Liechtenstein Development Service Moldova (LED), în cadrul proiectului „Clubul Tinerilor Makeri”.

Festivalul este licențiat de Make.co.

Parteneri media: NewsMaker, Agora, Diez, Unde.io, Simpals, stiri.md, point.md.

Parteneri de eveniment: UTM, Sandra, Bons, Tekreart, Dorna, Robotica.md, Porsche Moldova Center.

Parteneri cu impact social: FabLab, Orange Digital Center, Tekedu, STEAM pe Roți, Tekwill Academy Kids, Tekwill Academy, MiniVolt, Microlab, MoldREC.

Informații pentru vizitatori

13 iunie 2026 | 10:00 – 17:00 | Tekwill, str. Studenților 9/11, Chișinău

Intrare: gratuită, cu înregistrare obligatorie

Workshopuri programate: contribuție simbolică de 50 lei per workshop

Înregistrare: https://chisinau.makerfaire.com/call-for-visitors/

Pentru mai multe informații și noutăți, urmăriți paginile oficiale ale festivalului:

Facebook: https://www.facebook.com/ChisinauMakerFaire

Instagram: https://www.instagram.com/chisinau.maker.faire24/

Website: https://chisinau.makerfaire.com/