Ultra: Cum creezi acasă un mediu mai sănătos și mai confortabil pentru întreaga familie Ⓟ

Iar în sezonul cald, când ferestrele sunt deschise mai des, polenul, praful și alte particule ajung mai ușor în interior și pot crea disconfort, mai ales persoanelor sensibile la alergeni.

Chiar și fără alergii, un aer încărcat își poate face simțită prezența prin strănut frecvent, nas înfundat, ochi sensibili, senzația de aer greu sau un somn mai puțin odihnitor. Dacă ai observat astfel de semne, un purificator de aer poate fi o soluție pentru un mediu mai confortabil.

Purificatoarele de aer Dyson sunt concepute pentru a contribui la menținerea unui aer mai curat în interior. Datorită senzorilor integrați, acestea monitorizează constant calitatea aerului și detectează particulele poluante la nivel molecular. Sistemul avansat de filtrare ajută la captarea a până la 99,95% din particulele ultrafine și contribuie la reducerea poluanților și a mirosurilor neplăcute.



Filtrul K-Carbon îmbogățit cu carbonat de potasiu, poate absorbi cu 50% mai mult dioxid de azot, un poluant de interior comun și potențial dăunător. Direct de pe smartphone, prin aplicația MyDyson™, utilizatorii pot urmări în timp real nivelul poluanților, temperatura și umiditatea.

Pentru cei care își doresc o soluție completă pentru confortul de acasă, Dyson Purifier Humidify + Cool PH05 combină purificarea aerului, umidificarea și răcorirea într-un singur dispozitiv. Funcția de umidificare ajută la menținerea unui nivel optim de confort atunci când aerul devine uscat, inclusiv pe timpul nopții. Este alegerea potrivită dacă îți dorești un singur produs care să îndeplinească mai multe funcții.

Dacă prioritatea ta este răcorirea și purificarea aerului în sezonul cald, Dyson Purifier Cool TP12 oferă un flux puternic de ventilare și distribuie aerul purificat în întreaga încăpere. Designul modern și funcționarea silențioasă îl fac potrivit pentru living, dormitor sau birou.

Pentru confort pe tot parcursul anului, Dyson Purifier Hot+Cool HP11 combină funcțiile de purificare, încălzire și ventilare. Acesta încălzește rapid încăperea în sezonul rece și oferă răcoare vara, fiind o soluție practică indiferent de anotimp. Combină excelent funcționalitatea cu un design modern și elegant.

Purificatorul de aer Dyson este mai mult decât un aparat, este un plus de confort în locuință și o investiție pentru sănătatea ta și a celor dragi.

Descoperă purificatoarele Dyson în showroom-ul Ultra, strada Columna, 170. De asemenea, ai posibilitatea să le testezi în zona Dyson a showroom-ului. Program de lucru: luni - duminică de la ora 09:00 până la 20:00. Disponibile pentru a fi comandate online pe www.ultra.md sau la numărul +373-6000-0000 cu livrare gratuită în toată țara!